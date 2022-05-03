預算有限！羅智強入籍桃園　龜山區42年5樓老公寓是新家

▲羅智強搭高鐵通勤。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「今天搭高鐵通勤，明天遷戶籍到桃園，桃園我的家…」4月初，率先表態爭取國民黨提名，參選2022桃園市長選戰的台北市議員羅智強，3日於臉書發布已在桃園買房訊息，支持網友紛紛留言「深耕桃園、在地經營、腳踏實地、強哥加油！」、「降落，降落…羅智強降落桃園龜山區，九天玄女唯一指定桃園市長」。

▲羅智強入籍桃園，龜山區42年老公寓是新家。（圖／翻攝羅智強臉書）

羅智強臉書表示，這陣子在桃園市中壢、桃園、八德、楊梅、蘆竹、平鎮、龜山等區，看了好多個物件，決定買位在龜山區的42年老公寓，老公寓位在5樓頂樓、沒有電梯，所以爬樓梯會有點辛苦，但沒辦法、預算有限，唯一的考慮就是價格要便宜。目前已經完成簽約，也付了第一期的簽約金，由於這間頂樓老公寓有漏水問題，要先把漏水問題解決，所以暫時還沒有辦法入住。

為了儘快成為桃園人，羅智強將在明(4)日到龜山區戶政事務所遷戶籍並表示：「有一種新生活要展開的複雜感覺」、「但在桃園買了一間新家，也算是件開心的事情」。羅智強落戶桃園，市議員梁為超留言「強哥，歡迎入籍桃園」；市議員參選人張碩芳：「恭喜強哥，歡迎成為新桃園人！」、資深媒體人羅友志：「要不要辦個入厝？」。

還有網友紛紛留言：「羅智強就是這樣讓人感動，多少的富二代，那知道苦民所苦，為人民發聲，這樣好的桃園市長加油」、「深耕桃園！在地經營！腳踏實地！這就是你我最熟悉的羅智強！強哥加油！國民黨就是需要這一種腳踏實地 不做作的政治人物！」、「降落，降落…羅智強降落桃園龜山區，九天玄女唯一指定桃園市長」…

據悉，羅智強近月來勤走桃園基層，暫住中壢區友人住處，到台北多半搭高鐵通勤。