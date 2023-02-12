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必去華府！柯文哲訪美行已敲定　4／10前出發「停留3週」

▲▼民眾黨主席柯文哲參加白沙屯媽祖遶境。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲參加白沙屯媽祖遶境。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，確定於今年上半年展開為期數週的美國行，卻一度傳出進度落後；柯文哲12日被問及是否參與4月21日起駕的大甲媽祖遶境？柯文哲表示當時人應在美國，沒有辦法。而民眾黨秘書長周台竹坦言，柯文哲預計在4月初訪美，時間點落在清明節4月5日後、4月10日前出發。

柯文哲參與今年白沙屯媽祖遶境，11日出發前接受白沙屯網路電視台訪問。針對此次參與進香的準備，以及有無信心走完全程？柯文哲表示，最近都有在騎腳踏車，也是練腿部力量，「我可以騎一日雙塔，這應該可以吧？雖然沒到小Case，但應該還好啦！」自己騎一日雙塔時，被幕僚問說有無信心騎完，但沒騎過怎麼知道，「要走一次才會知道。」

由於新冠疫情仍持續，被問及相關防疫準備？柯文哲回應，自己2022年12月下旬有去接種次世代莫德納疫苗，因為疫苗打完後的前2、3月濃度較高，往後推算會碰上過年、白沙屯，所以選擇12月去打疫苗，「我以前打過3劑，後來感染一次，現在再打第4劑，應該夠了吧？」建議大家若碰上人多就戴口罩，便當則拿到一旁吃。

另外，關於過去參加大甲媽祖遶境的經驗，柯文哲提及，大甲媽祖遶境的路線都是按照流程，比較好安排，但白沙屯是完全不可預測，「今晚要睡哪，都得想一下。」主持人追問今年是否會走大甲媽祖遶境？柯文哲直言，「我算一算，那時候好像在美國，沒有辦法。」

今年大甲媽祖遶境，時間點為4月21日23點05分起駕至4月30日。針對柯文哲美國行是否已敲定？負責協助柯文哲外交事務的民眾黨秘書長周台竹12日上午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，行程已經敲定，大概是4月初出發，並且於5月前回來，目前正在做細部最後調整，整趟行程停留時間約為3週，畢竟柯文哲不可能離開台灣太久。

記者追問是否為清明連假（4月1日至5日）或4月10日以前出發？周台竹回應，不會選在清明節，10日前出發確實為合理推斷；目前與美方溝通順暢，對方都很願意幫忙，「華府是一定會去的。」另外還有接觸國務院、參眾議院議員，感謝他們過去幾年對台美關係的貢獻，柯文哲也會向對方說明自己的外交兩岸政策。

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