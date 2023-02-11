30歲女沒變胖「肚子大到像懷孕」　檢查發現18公分腫瘤

▲肚子大不一定是肥胖，可能與疾病有關。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

一般人的刻板印象中，肚子大就代表變胖，不過也可能是因為生病。外科醫師陳榮堅就指出，肚子變大有3個常見的原因，其中最不樂見的是腫瘤，過去曾有一名年輕女子，肚子大到常被誤會懷孕，沒想到檢查發現肚子裡有18公分的子宮肌瘤。

陳榮堅在個人網站透露，肚子大有3個常見原因，包括消化不良、中心型肥胖和腫瘤。若消化不良，肚子就會一直脹氣，腹壁長時間被撐大，再加上運動量不夠，就容易有肚子大的情形；中心型肥胖就是和代謝性疾病有關，像是糖尿病或高血脂，脂肪特別容易囤積在肚子；而腫瘤也會讓肚子看起來很大，像是子宮肌瘤等，這也是最不樂見的情況。

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▲腫瘤是最不樂見的情況。（示意圖／翻攝自photoAC）



接著陳榮堅分享案例，提到有一名年近30歲的女子，BMI值超過40，因為病態性肥胖來減重部門，由50多歲的爸爸陪同，他觀察了一下，女子爸爸的身材，豐腴但沒有到病態性肥胖，不過肚子圓鼓鼓的，於是他好心詢問對方是否要順便檢查。結果檢查出來，女兒雖然有病態性肥胖，但三高什麼都沒有，爸爸卻有重度糖尿病，自己完全不知道，還以為身體很健康，幸好及早發現。

▲肚子異常的大，可能是疾病所致。（示意圖／翻攝自photoAC）



另外，有一名30歲女子，四肢纖細但肚子異常大，常常被以為是懷孕，甚至搭捷運都會被讓座，摸了肚子發現右邊有個凸起的硬塊，「如果肚子大真的是因為胖的時候，肚子雖然會凸，但不會偏向某一邊，摸起來也不會很硬，大部分會是比較軟的狀態」。

由於女子以為只是便秘，一直沒有去看醫生，經過進一步檢查，驚覺肚裡有個18公分大的子宮肌瘤，急忙轉介給婦產科處理，因為腫瘤會不斷變大，甚至壓迫到其他器官、神經或血管，這時必須考慮手術治療。

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