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大陸 大陸焦點 特派現場

18歲少女擁全球超稀有血型！專家：這比「貓熊血」更少

中國陝西發現超稀有cisAB血型。（示意圖／pixabay）

▲大陸陝西發現超稀有CisAB血型。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸陝西近日進行捐血者的血液常歸篩查時，發現一種比被稱為「貓熊血」的Rh陰性血還要稀有的CisAB血型。該種基因序列的CisAB血型更是全球首例通報。陝西省寶雞市中心血站檢驗科工作人員表示，該種血液為1名18歲少女所擁有，她的雙親也擁有這種珍貴的血液基因序列。

檢驗科副主任張倩表示，目前該例血型基因已通過美國國家生物信息中心（NCBI）專家審核，被基因銀行（GenBank）數據庫正式收錄並發佈，做為新基因被全世界共享。

張倩介紹到，常見的A血型、B血型、O血型、AB血型均屬於ABO血型系統，CisAB血型又稱為順式AB，為ABO血型系統中的一個亞型。其遺傳特徵為在同一測染色體上，有部分A基因又有部分B基因同時存在，為新順式AB基因。

這種血型大多數是由基因突變引起的，常與家族遺傳有關。其最特殊的特徵就是A型和B型基因位於同一條染色體上。兩個基因能同時從父母其中一方繼承，也能同時遺傳給子女。一般傳統觀念認為O血型與AB血型夫妻無法生出AB血型的小孩，但此種CisAB血型在醫學上存在例外，若夫妻其中一人為CisAB血型，則可以生出AB血型的小孩。

現今普遍對此種特殊血型還不太了解，在多數實驗室中，此種血型很容易被誤植為一般AB血型。這種血型的擁有者需要輸血時，若被輸注AB血型紅細胞就會引起溶血反應。

CisAB血型的人在生活中並不會有任何不適，只是在臨床用血、定型，尤其是親子鑑定時，需特別慎重。若有輸血需要，應該輸注A血型或O血型的洗滌紅細胞，或者考慮自體輸血，即為將自己的血液提前一定時間採集儲存，等有需要時再進行回輸。

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