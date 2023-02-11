1小時「刮刮樂刮到飽」　眼鏡妹狂刮594張！結局曝光

▲山東諸城一名女子，在1小時內刮了594張刮刮樂。（圖／翻攝自齊魯壹點）

文／CTWANT

不少民眾都夢想一夜致富，因此會購買彩券或刮刮樂試手氣。中國山東省諸城市有一名女子，近日在1小時內刮了594張刮刮樂，幸運中了7170元人民幣（約3.2萬新台幣）。據悉，女子中了淘寶的彩票錦鯉，獲得連續無上限刮1小時20元人民幣的刮刮樂資格，掀起一番討論。

根據《齊魯壹點》報導，女子大年初二閒來無事，透過微博參加淘寶「發財錦鯉」的抽獎活動，結果驚訝發現自己中獎，獎品為「刮1小時20元（人民幣）面值的刮刮樂」，獎金全歸她所有。在這1個小時內，總共刮了594張，其中有213張中獎，最大獎金面額為100元人民幣（約444元新台幣）。

▲女子中了淘寶「發財錦鯉」的抽獎活動。（圖／翻攝自齊魯壹點）

女子坦言，這次的體驗很刺激、很新奇，而且很辛苦，刮完之後她的右手臂已經僵硬失去知覺了。原本預估會中3000～6000元人民幣，但結果出乎意料，「是一個很美好的結果」。由於自己平常並不是「錦鯉體質」，因此意外中獎讓她雀躍不已，希望將這份開心和幸運傳遞給更多人。

▲女子認為還是要踏實工作。（圖／翻攝自齊魯壹點）

至於這筆獎金怎麼使用？女子打算和朋友相聚，分享這份幸運，並為自己的寵物貓咪添購糧食，她表示：「還是要踏踏實實工作，這樣的體驗很開心很刺激，有一次就足夠啦」。