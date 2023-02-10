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新北安坑輕軌通車市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮

▲安坑輕軌園遊會市集開幕 新北蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮。（圖／新北市農業局提供）

▲青農陳永龍為新北青農聯誼會展售組組長，在新北市樹林區經營「永萍蔬食」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為慶祝安坑輕軌於今（10日）正式通車，新店區陽光運動公園將有「安坑輕軌通車典禮系列活動」，12日下午3時至9時，除了有園遊會市集、舞台表演節目，晚上還有藝人演唱及煙火秀施放，農業局邀請新北市青農，於現場市集販售自產新鮮蔬果、山羊乳、以及羊乳奶酪，另外坪林青年茶業發展協會及新北市農會文山茶推廣中心也會推出各式新北特色茶。

農業局表示，參與本次展售青農陳永龍為新北青農聯誼會展售組組長，於樹林區經營「永萍蔬食」，店鋪內除販售素食材料及自產新鮮蔬果外，更與新北市政府農業局合作，結合「新北希望市集」品牌，販售青農蜂蜜、友善環境白米及比賽包種茶等；三峽青農邱順群將於現場販售自家「五寮尖山羊乳」生產的山羊乳及羊乳奶酪，邱順群利用餵養自己栽種的牧草，並且時常清洗羊床與糞便管理，如同五星級飯店的服務，如此呵護中產出的羊乳，降低了羊騷味，口感清爽。

▲安坑輕軌園遊會市集開幕 新北蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽青農邱順群自家「五寮尖山羊乳」生產山羊乳及羊乳奶酪。

此外，坪林青年茶業發展協會推出茶慶酒、茶慶酒彩色單包及茶慶酒氣泡飲，現場購買好茶還有優惠9折，新北市農會文山茶推廣中心則推出限量20盒的茶禮盒優惠，內含包種茶、蜜香紅茶及碧螺春可任意搭配，每盒特價800元（原價990元），其餘還有各式新北特色茶在活動期間有限時優惠。

永萍蔬食陳永龍表示，這次與三峽青農邱順群一起到安坑輕軌活動市集展售，2人皆有相同的經營理念，農產品的健康要由自己把關，更要從食物源頭開始控管，像自家店鋪經營平時交由妻子管理；自己則穿梭於田間為優質蔬菜而努力，以無農藥栽培方式生產健康蔬菜，並與當地農友合作，共同生產友善蔬菜，同時透過自身經營的店鋪協助合作農友銷售農產，藉以提升在地農產知名度與銷量。

▲安坑輕軌園遊會市集開幕 新北蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林茶青協會推出茶慶酒各式特色茶飲。

農業局長李玟表示，新北青農不只專精農業，更有創新精神，積極創造農產通路，研發創意商品，農業局作為新北青農最強力的後盾，更將秉持「新北市做大事 農業健康式／市」的理念，與新北青農共同來打拚，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

▲安坑輕軌園遊會市集開幕 新北蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林茶青協會推出茶慶酒特色調飲。

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