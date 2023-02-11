男嬰才剛出生10天！裸體活埋瓦礫90小時　救援隊緊抱瘦弱身軀供暖

記者葉睿涵／編譯

土敘邊境6日爆發規模7.8地震至今，已過了救援的黃金72小時，但不少救援隊仍不放棄希望，堅持頂著低溫持續在現場搜救。救援人員10日在廢墟尋獲一名才剛出生10天的新生兒，讓現場救援士氣大受鼓舞。

▲土耳其救援人員11日在廢墟尋獲一名才剛出生10天的新生兒。（圖／翻攝自推特）

據路透社報導，這起感人的奇蹟發生於土耳其東南部的薩曼達區（Samandag）。當時，救援人員在廢墟中發現有生命跡象，於是一行人立刻蹲伏在混凝板下搜尋。不一會，救援隊高呼「託靠真主」（Inshallah）後，小心翼翼地鑽入瓦礫堆中，抱出才剛出生10天的小男孩烏拉斯（Yagiz Ulas）。

Momento de rescate del bebé de 10 días de Yağız Ulaş 90 horas después del terremot #TurkeySyriaEarthquake pic.twitter.com/n4e30xh8ei — Javi (@JaviXCubaLibre) February 10, 2023

小嬰兒從瓦礫之下被救出後，一雙無辜的眼睛睜得大大的，全身上下也沒穿衣服，而救援人員也迅速將他裹入保暖毯中送院急救。據悉，男嬰與其母親截至被尋獲前，已受困在廢墟之中超過90小時。小男孩的母親也在不久後被救援人員以擔架抬出，雖然她被尋獲時面色蒼白，不過神智依舊清醒。

報導稱，6日的百年強震爆發至今已在兩國造成共2萬4178人喪命，大量建築物被震垮，成為本世紀死傷第7慘重的天災，死傷人數更是超越了日本2011年的311大地震與海嘯，逼近2003年伊朗造成3萬1000人死亡的地震。雖然專家們擔心當地的寒冷天氣會導致受困廢墟的災民失溫而死，不過救援隊仍堅持在現場持續搜救。