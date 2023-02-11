台灣中心爆募款黑幕　疑重啟捐款系統詐欺！曾聖光家屬發聲了

▲台灣中心執行長裘振宇。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）近來替土耳其震災發起募款計畫，但執行長裘振宇卻遭質疑，他任職理事長的國際人道建築與教育協會，去年替戰死烏克蘭台籍士兵曾聖光募款的專案結束後，又私自重啟募款，有詐欺之嫌。對此今（11）日曾聖光家屬表示，對於後續的募款款項毫不知情。

科技專家許美華接獲網友爆料，透露先前國際人道建築與教育協會（簡稱協會）曾幫阿美族勇士曾聖光募款，沒想到專案時間已經結束後，該專案又私自重啟，可是曾聖光家屬都不知情，也沒有收到之後的款項。對此，就有律師直指「台灣中心執行長裘振宇若未經家屬同意，重啟曾聖光募款專案，就有詐欺取財罪的嫌疑 」。

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▲阿美族勇士曾聖光。（圖／翻攝自臉書）

爆出詐欺爭議後，台灣中心表示，去年10月曾聖光家屬透過朋友聯繫到裘振宇，之後協會就開始協助幫忙籌措治喪費用，收到募款之後，該專案在11月25日結束，粉專也公告活動結束並關閉捐款系統，並在11月30日將款項全數交付曾聖光家屬。之後有許多善心人士想要再加入捐款，但協會都婉拒，強調「協會自結束募款活動至今，沒有再次執行相關線上募捐行為，線上捐款系統也從未開啟過」。

對此，曾聖光姊姊在臉書發表聲明，表示去年委託「國際人道建築與教育協會」協助「聖光回家了」的募款專案，時間從去年11月8日至11月25日，並在11月30日收到一筆款項，但在此之後就沒有在收到協會的任何款項，對於之後的募款皆不知情。

曾聖光家屬完整聲明如下：

我們是曾聖光家屬，有關於委託「國際人道建築與教育協會」協助「聖光回家了」募款專案的事件，有幾點想跟大家說明。

1、我們於111年11月8日至111年11月25日，委託「國際人道建築與教育協會」協助「聖光回家了」募款，並在111年11月30日收到了一筆款項。

2、在委託時間結束收到上述款項後，就未收到來自協會的任何款項。對11/30之後的募款皆不知情，也沒有收到來自該協會的款項。

謝謝幫助過我們的協會與各界善心人士，請大眾給予我的母親與家人隱私空間，謝謝！