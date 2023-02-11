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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新任體育署長是「燦友友」？　凌濤曝1關鍵：傳言是真的

▲▼新任體育署長鄭世忠。（圖／教育部提供）

▲新任體育署長鄭世忠。（圖／教育部提供）

實習記者李密／台北報導

行政院10日召開記者會宣布懸缺527天的體育署長由國立體育大學教授鄭世忠接任，不過因鄭世忠曾與行政院副院長鄭文燦在足協共事，引外界批評為政治酬庸。對此，桃園市議員凌濤11日指出，先前桃園捷運才因擁4位副總遭批酬庸，此任命更證實鄭文燦是「地下院長」，未來恐有更多「燦友友」進入內閣。

凌濤今天指出，去年鄭文燦當選足球協會理事長，但在當選不到2個月以後就辭職，當時鄭世忠也跟著鄭文燦一起擔任足球協會秘書長，結果「雙鄭一起把足球協會當跳板、把熱愛足球的人當成塑膠、毫不尊重。」

凌濤說，最近張善政推動改革，將桃園捷運副總精簡到剩下一位，替市民節省血汗錢。桃園捷運的運量、公司規模沒有其他捷運公司大，卻有這麼多的副總，「這不是酬庸什麼才是酬庸？」而鄭世忠成為體育署署長，過去在田協頗有爭議，也不過只是另一件酬庸。

凌濤認為，此次任命更證實外界「鄭文燦就是地下院長」的傳言，整個行政院的官位都等著鄭文燦來任命，作為名義上院長的陳建仁根本完全沒有主控權，只能成為鄭文燦的提線木偶，他認為，未來不只是鄭世忠，恐還有更多「燦友友」進入內閣。

凌濤指出，過去鄭文燦可以擔任足協理事長不到兩個月就辭職，也可以把桃捷副總的職位變成酬庸工具，今日又把行政院的官位變成政治勢力擴張的工具，他強調，未來將會持續監督，讓台灣人民看清楚民進黨「派系分贓」的惡劣本質。

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