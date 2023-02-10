公、私部門資安事件頻傳　鄭文燦：研議修正個資法

▲行政院副院長鄭文燦出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭文燦10日陪同總統蔡英文出席在數位發展部舉行的「國家資通安全研究院揭牌典禮」。他在致詞時表示，國家資通安全研究院成立後，將成為數位部在資安政策、產業及相關服務上最堅強的後盾。至於近來國內公、私部門發生幾起重大個資外洩事件，政府已就個資保護規劃短期強化方案，並研議修正個人資料保護法，以提高罰則及建立個資保護獨立監督機制。

鄭文燦指出，蔡總統上任後，政府積極推動數位轉型、數位韌性及數位永續等三大目標，過去6年多來，台灣投入數位建設的經費遠勝以往，而數位部於2022年8月成立後，下轄數位產業署及資通安全署等機關，更致力推動數位培力、資安保護及數位韌性等工作，再加上今日成立的國家資通安全研究院，更是集武林高手之大成，將成為數位部在資安政策、產業及相關服務上最堅強的後盾。

鄭文燦也特別感謝前行政院長蘇貞昌，在任內核定國家資通安全研究院的人力與預算，使該研究院今日得以順利掛牌成立。

鄭文燦強調，資安即國安，加以國人近年來對於個人資料保護極為重視，因此政府部門必須採用新觀念來維護國家關鍵基礎建設及大型資訊系統，使台灣資訊安全及個資保護更臻完善。

而陳建仁院長上任後，特別重視《資通安全管理法》與《個人資料保護法》，已指示他協助落實；此外，蔡總統亦已請行政院在資安軟硬體預算、專責人力及資料存取標準作業流程等方面建立新制度，他相信數位部定能有效達成此一任務。

鄭文燦也提到，近來國內公、私部門發生幾起重大個資外洩事件，如iRent客戶個資外洩一案，政府已依照蔡總統指示，必須強化事前防護、事後處理，以迅速、有效的方式因應。因此行政院對於強化個資保護，短期做法是責成各機關及其主管事業，在發生重大矚目事件時必須立即通報，並由個資行政檢查小組會同數位部、國家資通安全研究院於3日內進行行政檢查，10日內完成檢查報告，2週內提報到行政院政務委員所主持的專案會議進行報告，以利後續處分決策。

至於中長期的做法，鄭文燦表示，因為個人資料保護法已有一段時日未修正，國家發展委員會及數位部皆認為違反個資法處新臺幣2萬元以上20萬元以下罰鍰之罰則太輕，因此後續將推動修法工作，提高罰則。此外，針對憲法法庭判決提及，政府需建立個資保護獨立監督機制，並應自判決宣示之日起3年內，制定或修正相關法律。所以在建立個資獨立監督機制的部分，政府也會在後續個資法修法中落實。

最後，鄭文燦說，政府強化數位韌性、資安防護及個資保護等工作不遺餘力，各部會一定會通力合作，也希望藉由國家資通安全研究院的成立，讓資安國家隊做到資安培力，並讓國人放心。

