護老防新冠！台東開設50歲以上接種站　即日起接種贈百元禮券

▲▼縣府1樓大禮堂首先開打，上下午各300名額。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

因應新冠疫情確診個案仍持續，且重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種者，為提高長者新冠疫苗接種率及便利性，加速提升免疫保護力，台東即日起至18日在各鄉鎮市開設50歲以上新冠疫苗接種站，接種者可獲100元禮券。

縣長饒慶鈴表示，因應春節連續10天假期民眾出遊或親友聚會增加，提醒民眾落實防疫措施，應接種新冠疫苗可降低因染病導致重症及死亡風險，尤其是65歲以上長者及12歲以下幼童為重症高風險族群，呼籲盡快完成疫苗接種提升保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長孫國平指出，台東感染新冠肺炎導致重症死亡年齡多為65歲以上長者，而死亡個案中未接種新冠疫苗和未完成基礎劑接種逾6成，接種疫苗可降低重症及死亡風險。為方便民眾接種及提升民眾接種，於各鄉鎮市加開50歲（含）以上民眾新冠疫苗社區接種場次，請民眾前往接種。

台東縣衛生局提醒此次加開新冠疫苗接種場次接種對象為50歲以上未完成基礎劑、追加劑或免疫力不全及低下未完成基礎加強劑民眾，而基礎劑疫苗可選擇BNT或Novavax，二劑疫苗需間隔滿4週（28天）才可接種。已完成兩劑基礎劑者，需與前一劑間隔12週（84天）才可接種追加劑，追加劑疫苗建議接種雙價Mo BA.4/5。

COVID-19疫苗前請確認疫苗間隔是否已期滿，如符合接種條件請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡。新冠疫苗接種場次洽詢當地衛生所或至台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治中查詢：https://www.ttshb.gov.tw/Announcement/C000046