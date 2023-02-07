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花蓮針對65歲以上未接種疫苗調查　近半數擔心副作用

▲▼花蓮縣長徐榛蔚錄視頻鼓勵長者接種新冠疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚錄視頻鼓勵長者接種新冠疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣去年針對1萬5千多人名65歲以上未接種新冠疫苗長者逐戶調查「未接種疫苗原因」，結果發現「擔心接種副作用」最多占44%、其次依序為「籍在人不在」占12%、「親友不建議」占8.9%、「卧床／行動不便」占8.5%、「疫苗不信任」占4.9%、「交通不便」占0.7%，及「其它」占21%。在「其他」中的原因呈現多面向，較多的是年老或衰弱、疾病因素、醫生不建議施打及需人協助等。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚錄視頻鼓勵長者接種新冠疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣府同時自去年3月開始推動相關協助及鼓勵接種疫苗措施如：
（1）護老計畫：行動不便之長者可申請長照交通車、陪同接種服務，75歲以長者若非長照服務對象，可洽村里幹事或衛生保健志工陪同前往前往至衛生所接種及安排到宅接種。
（2）利用未接種名冊進行催注。
（3）錄製長者新冠疫苗宣導短片-長者篇及兒女篇各5種族群語言，於電視台、官網、youtube（https://www.youtube.com/watch?v=O80oWxe4wcc）及社群網站宣導，鼓勵長者及家人施打新冠疫苗。
（4）配合中央政策，本縣運用中央及縣府經費不定期提供100-1000元衛教品。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚錄視頻鼓勵長者接種新冠疫苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府表示，為鼓勵及協助縣內長者接種疫苗，保護自己也保護家人以上相關措施自去年3月開始持續推動至今。
 

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