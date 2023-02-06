日本首支國產COVID-19疫苗　計畫年產2000萬劑

▲日本「第一三共」COVID-19疫苗將量產。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京6日專電

日本大型藥廠「第一三共」研發COVID-19疫苗，計畫2024年度前可年產2000萬劑，這將是日本國內企業開發、獲准採用傳訊核醣核酸（mRNA）技術製作疫苗的首座工廠。

日本經濟新聞報導，第一三共（總社位於東京都）研發的mRNA COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將在子公司第一三共BIOTECH公司（位於埼玉縣北本市）生產。第一三共BIOTECH公司將修建部分既有的疫苗工廠，引進生產mRNA COVID-19疫苗的設備。

位於大阪的製藥大廠鹽野義製藥、KM生物（KM Biologics，位於熊本縣）正在研發有別於mRNA技術的疫苗，估計日本國內這3大廠的疫苗生產，總計最多可年產逾1億劑。

有關COVID-19疫苗的研發，美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）研發mRNA疫苗，日本在疫情流行初期都是從海外購買疫苗，為了調度疫苗費盡心思。今後日本可以由國內企業研發、製造疫苗，有助於疫苗的自給自足。

第一三共2023年1月向日本政府申請新型mRNA COVID-19疫苗的製售，這是日本國內藥廠首度提出這項申請。

第一三共利用政府的補助金，預定在2027年度前增添幾棟mRNA COVID-19疫苗製造廠房。實際的疫苗供應量將與日本政府簽訂契約才能決定，但COVID-19疫情遲遲未能平息，可能會像流行性感冒一樣，民眾將來需定期施打COVID-19疫苗，因此有必要做好因應措施。