新北這區捐血「送1箱雞蛋」　全台整理文曝光！PTT洗版：救血荒

▲血庫告急。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內血庫雪崩式下滑，就有熱心網友在PTT發文，整理出2月全台捐血據點、時間；不僅如此，捐血好禮一個比一個猛，其中包括超商、超市禮券、白米、牛排等，而設在「新北市新店區公所站2號出口」的捐血站，更送上1箱土雞蛋或小七禮券。整理文掀起熱烈回響，大票鄉民洗版留言，「我願意跟親友挺身而出救血荒！」

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．新北新店區公所站2號出口

時間｜2月10日（五）09:30-17:00

贈品｜土雞蛋1箱或7-11禮券1張

．北市士林德行西路&磺溪街口

時間｜2月12日（日）10:00-17:00

贈品｜全家禮物卡200元／400元（捐250cc／500cc）

．新北淡水中山北路一段106號

時間｜2月19日（日）09:00-16:30

贈品｜2公斤白米1包+抽獎等好禮

．南港研究院路二段102巷23弄臨1之1號

時間｜2月21日（二）09:30-16:30

贈品｜7-11禮券200／500（捐250cc／500cc）

．北市南京三民站2號出口

時間｜2月24日（五）09:30-16:30

贈品｜全聯禮券100／200，皆可抽獎（捐250cc／500cc）

．北市公園路&襄陽路口

時間｜2月25日（六）10:00-18:00

贈品｜全聯禮券300／600（捐250cc／500cc）

．新北新莊中華路三段&富貴街口

時間｜2月25日（六）09:30-17:00

贈品｜15盎司牛排1份／2份

．彰化溪湖糖廠（第二停車場隔壁）

時間｜2月11日（六）09:30-16:00

贈品｜精品禮盒／電火鍋（捐250cc／500cc）

．彰化秀水花秀路125號

時間｜2月11日（六）09:00-16:00

贈品｜全聯禮券200／400，皆送衛生紙一串（捐250cc／500cc）

．彰化和美鹿和路六段115號

時間｜2月18日（六）09:00-16:00

贈品｜送全聯禮券300／600，皆有摸彩（捐250cc／500cc）

．台南太子藥局前

時間｜2月12日（日）08:30-16:30

贈品｜家樂福禮券+口罩1盒等好禮／加贈意麵等

．高雄岡山捐血室

時間｜2月11日（六）09:00-17:00

贈品｜送蔥抓餅+衛生紙+咖啡包+精美好禮