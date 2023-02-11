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社會 社會焦點 保障人權

金門馬拉松休閒組1.3萬人參賽！領獎排2小時惹民怨　主辦道歉了

記者林名揚、翁子皓／金門報導

停辦3年的金門馬拉松，2023年終於回歸，今（11）日休閒組共有13000多人參賽，完成活動者可領取金門高粱酒1瓶及風味餐1份，然而民眾抱怨，只有5個領取通道，卻要發放上萬份的紀念品，跑者實在等太久，有人甚至排隊排了2個小時。對此，主辦單位表示道歉，將檢討領取動線，並加開領取通道，為明（12）日的競賽組賽事做好準備。

▲▼金門馬拉松休閒組今登場，但有民眾表示完賽領獎排隊時間太長，主辦方表示將檢討改進。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門馬拉松休閒組今登場，但有民眾表示領取完賽紀念品排隊時間太長，主辦方表示將檢討改進。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼金門馬拉松休閒組今登場，但有民眾表示完賽領獎排隊時間太長，主辦方表示將檢討改進。（圖／記者林名揚翻攝）

金門馬拉松因疫情停辦3年，於今年回歸，而今日舉行的休閒組賽事，共有13000多人參賽，創下金門馬拉松史上最多人報名的一次。面對民眾的熱情參與，主辦單位也大方贈送完賽跑者活動專屬金門高粱酒1瓶及風味餐1份。

然而許多民眾在網路上抱怨，指出主掰單位只有5組領取通道，卻要發放上萬份的紀念品，大家排隊領酒的時間實在太長了，甚至有人表示自己等了2個小時。

▲▼金門馬拉松休閒組今登場，但有民眾表示完賽領獎排隊時間太長，主辦方表示將檢討改進。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，金門縣政府教育處表示，本年度金門馬拉松休閒組參賽人事創歷史新高，總計有13000人參加，金馬聯合服務中心前廣場被擠得水洩不通，中華民國路跑協會於發放完賽禮處出動30位工作人員，總計開設5組領取通道，另安排5位工作人員於入領酒區前檢核號碼布是否已經中途認証，但參賽人數實在太多，導致等候領取隊伍過長，中華民國路跑協會有即時加派工作人員至現場引導，紓解民眾久候人潮，亦讓民眾可採經認証後代領方式領取完賽禮，造成民眾久候不便，特表歉意。

▲▼金門馬拉松休閒組今登場，但有民眾表示完賽領獎排隊時間太長，主辦方表示將檢討改進。（圖／記者林名揚翻攝）

主辦單位指出，由於明（12）日將舉辦競賽組路跑，主辦方會檢討休閒組的領取動線，加開領取通道，避免民眾領獎久候。

▲▼金門馬拉松休閒組今登場，但有民眾表示完賽領獎排隊時間太長，主辦方表示將檢討改進。（圖／記者林名揚翻攝）

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