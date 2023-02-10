開賓士AMG-C63出事了！失控撞爛一排車　24歲無照男賠到脫褲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子2月7日清晨5時許駕駛新車要價497萬元起跳的賓士AMG-C63，行經中豐路平鎮區轉彎處時，疑似轉彎角度過大失控撞上路旁民宅擺設攤車與汽、機車，劉男肇事後與車上乘客棄車逃逸，警方據報到現場卻發現賓士車內無人，現場一片狼藉，經通知劉男到案，劉辯稱因無沒有駕照，心裡害怕才棄車逃逸；平鎮警方依道路交通管理處罰條例將開罰一千元以上三千元以下罰鍰，另將吊扣駕照1至3個月，因劉沒有駕照，警方則先通知受害屋主與車主將對劉男索取賠償費用。

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽、機車與攤車，肇事後棄車逃逸，圖為肇事前瞬間監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽機車與攤車，肇事後棄車逃逸，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，7日凌晨5時許，平鎮區中豐路6號前發生重大交通事故案，現場包括住戶擺設攤車、自小客車與1輛機車被撞壞，現場一片狼藉，肇事的白色賓士AMG-C63轎車車頭毀損，車燈還亮著但車內卻無駕駛與乘客。

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽機車與攤車，肇事後棄車逃逸，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方調閱現場監視畫面，發現賓士轎車疑似速度太快，轉彎過頭撞上路旁民宅與汽機車、攤車，事後棄車逃逸，經通知24歲劉姓車主到案說明，劉男8日到案指稱，因沒有駕照，肇事後心裡害怕才棄車逃逸，因劉男隔日才到案說明，警方無法進行酒測，無從得知是否有酒駕行為。

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛新車要價497萬元起跳賓士AMG-C63失控撞上民宅旁汽機車與攤車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方針對劉男肇事後未依規定處置者逃逸部分，依道路交通管理處罰條例第62條第1項製開單舉發，處一千元以上三千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月，吊照期間不得考照。另外，劉男面對受害屋主與汽機車車主還將面臨巨額賠償。