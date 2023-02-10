　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開賓士AMG-C63出事了！失控撞爛一排車　24歲無照男賠到脫褲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子2月7日清晨5時許駕駛新車要價497萬元起跳的賓士AMG-C63，行經中豐路平鎮區轉彎處時，疑似轉彎角度過大失控撞上路旁民宅擺設攤車與汽、機車，劉男肇事後與車上乘客棄車逃逸，警方據報到現場卻發現賓士車內無人，現場一片狼藉，經通知劉男到案，劉辯稱因無沒有駕照，心裡害怕才棄車逃逸；平鎮警方依道路交通管理處罰條例將開罰一千元以上三千元以下罰鍰，另將吊扣駕照1至3個月，因劉沒有駕照，警方則先通知受害屋主與車主將對劉男索取賠償費用。

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽機車與攤車，肇事後棄車逃逸，圖為肇事前瞬間監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽、機車與攤車，肇事後棄車逃逸，圖為肇事前瞬間監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽機車與攤車，肇事後棄車逃逸，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽機車與攤車，肇事後棄車逃逸，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，7日凌晨5時許，平鎮區中豐路6號前發生重大交通事故案，現場包括住戶擺設攤車、自小客車與1輛機車被撞壞，現場一片狼藉，肇事的白色賓士AMG-C63轎車車頭毀損，車燈還亮著但車內卻無駕駛與乘客。

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽機車與攤車，肇事後棄車逃逸，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛賓士車行經平鎮區中豐路轉彎處失控撞上民宅旁汽機車與攤車，肇事後棄車逃逸，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方調閱現場監視畫面，發現賓士轎車疑似速度太快，轉彎過頭撞上路旁民宅與汽機車、攤車，事後棄車逃逸，經通知24歲劉姓車主到案說明，劉男8日到案指稱，因沒有駕照，肇事後心裡害怕才棄車逃逸，因劉男隔日才到案說明，警方無法進行酒測，無從得知是否有酒駕行為。

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛新車要價497萬元起跳賓士AMG-C63失控撞上民宅旁汽機車與攤車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子7日凌晨駕駛新車要價497萬元起跳賓士AMG-C63失控撞上民宅旁汽機車與攤車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方針對劉男肇事後未依規定處置者逃逸部分，依道路交通管理處罰條例第62條第1項製開單舉發，處一千元以上三千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月，吊照期間不得考照。另外，劉男面對受害屋主與汽機車車主還將面臨巨額賠償。

 新聞連結：

►iRent資料庫洩個資　桃園交通局重罰9萬元+限期改善

84歲翁公園幫3妙齡女推搖椅　乘機襲胸被法官以這理由輕判

桃園「代理教師全年聘期」上路　張善政：落實同工同酬留住良師

 

 

 

ET快訊
獨／台鐵接恐嚇！　揚言「普悠瑪號上放炸彈」
日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！　手繪國旗謝台灣
天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉
陸前宗教局長申請來台「弔唁星雲大師」　陸委會不同意
快訊／台灣美光裁員　經濟部發聲
人氣最差成員「下海拍AV」！　日女團玩大尺度
快訊／蕾菈第二胎性別公布　帥尪當場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台61線驚傳追撞事故！淡水3警車連環撞　5員警受傷送醫

獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉...撞擊畫面曝

開賓士AMG-C63出事了！失控撞爛一排車　24歲無照男賠到脫褲

高雄保警同學聚餐後酒駕被逮　保二總隊：記大過調離現職

快訊／高雄媽接女兒被關電梯10分鐘　襁褓嬰超淡定母女順利獲救

執行長撞爛223萬特斯拉害員工命危！交保又有363萬神車來接他

快訊／酒後被拱「開特斯拉兜風」撞路樹！執行長3萬元交保

極度驚嚇！左側車硬切害失控甩尾　倒楣貨車又被曳引車撞到側翻

出任務救到自己人！他離死神很近　消防甜姐兒搶黃金時刻救人

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

主人受夠每晚被貓吵醒 調皮報復喵喵叫牠嚇爆

台61線驚傳追撞事故！淡水3警車連環撞　5員警受傷送醫

獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉...撞擊畫面曝

開賓士AMG-C63出事了！失控撞爛一排車　24歲無照男賠到脫褲

高雄保警同學聚餐後酒駕被逮　保二總隊：記大過調離現職

快訊／高雄媽接女兒被關電梯10分鐘　襁褓嬰超淡定母女順利獲救

執行長撞爛223萬特斯拉害員工命危！交保又有363萬神車來接他

快訊／酒後被拱「開特斯拉兜風」撞路樹！執行長3萬元交保

極度驚嚇！左側車硬切害失控甩尾　倒楣貨車又被曳引車撞到側翻

出任務救到自己人！他離死神很近　消防甜姐兒搶黃金時刻救人

快訊／赴陸會面王滬寧！　夏立言強調：維持兩岸關係和平穩定是民生福祉

土耳其災民等不到政府救援　怒批總統艾爾段「別來要選票」

「龍月CP」Bank、Mos首次海外合體獻台灣！　祭5大福利超寵粉

夏宇童「為毛孩提分手」！　男友說謊被抓包惱羞：一隻狗比我重要？

獨／台鐵接恐嚇！「未顯示號碼」來電　揚言普悠瑪號上放炸彈

台61線驚傳追撞事故！淡水3警車連環撞　5員警受傷送醫

日本自衛隊菜單驚見「魯肉飯」！隊員許願大口吃　手繪國旗謝台灣

獨／和12歲女童第1堂鋼琴課就被控非禮　男家教喊冤結局慘了

德州考慮「禁中國公民」買房地產　美國其他州可能跟進

天母男過馬路遭撞死　賓士駕駛嚇壞：我要去泡溫泉...撞擊畫面曝

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

社會熱門新聞

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

女受困100hrs獲救　土耳其父淚謝台灣搜救隊

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

中橫桶屍奇案！　兇手擁「肛門人格」判死

即／嘉義重大車禍！2學童無心跳送醫搶救

台中行人遭失控轎車撞到昏迷搶救中　現場慘況曝

即／台南休旅自撞分隔島成火球　駕駛全身焦重傷亡

起鬨沒搭過特斯拉！4男女開心上車　撞樹1人命危

快訊／台南水泥預拌車與腳踏車碰撞　騎士當場死亡

即／新北女墜6樓倒血泊慘死　民眾嚇壞急報警

觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠勁跨騎抓販毒嫌

女業務超車不慎撞分隔島　慘捲砂石車底亡

更多熱門

相關新聞

執行長撞爛223萬特斯拉！交保又有特斯拉載

執行長撞爛223萬特斯拉！交保又有特斯拉載

台北市內湖區瑞光路10日發生特斯拉自撞路樹事件，車禍導致37歲陳姓副駕駛當場失去呼吸心跳，目前仍在搶救當中。涉嫌酒駕的邱姓駕駛事發後被依法送辦，檢方諭令3萬元交保，走出地檢署後則不發一語，坐上親友開的特斯拉Model S離開現場，全案仍在調查當中。

快訊／酒後被拱開特斯拉兜風撞路樹！執行長3萬交保

快訊／酒後被拱開特斯拉兜風撞路樹！執行長3萬交保

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

台南自小客行駛中離奇爆炸　驚悚影像曝

台南自小客行駛中離奇爆炸　驚悚影像曝

快訊／騎腳踏車雙載遭撞飛！嘉義2女學童雙雙不治

快訊／騎腳踏車雙載遭撞飛！嘉義2女學童雙雙不治

關鍵字：

無照男賓士車棄車逃逸巨額賠償影音

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

福原愛爆確定參加《浪姐4》！最新名單曝光

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面