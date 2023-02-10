桃園「代理教師全年聘期」上路　張善政：落實同工同酬留住良師

▲桃園市政府教育局宣布，自111學年度起，全市國中小學及公立幼兒園將實施「代理教師全年聘期」，圖為代理教師上課資料照。（圖／教育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府教育局今（10）日宣布，自111學年度起，桃市立國中小學及公立幼兒園將實施「代理教師全年聘期」，已聘任在案代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至今年7月31日，第2學期各校代理（代課）教師甄選或再聘，聘期始日皆為112年2月1日；市長張善政表示，上任後全力促成這項政見，讓桃園能夠率先六都之先達成這項政策，落實同工同酬與保障代理教師權益，更能吸引並留住優秀師資。

教育局今天宣布，國中小未兼任行政職務之代理教師須在寒暑假備課、協助處理班務或校務活動，與正式教師工作相同，聘期卻多自當年8月27日起，算至次年7月2日止，實際只有10個月又7天，長期以來產生「同工不同酬」疑慮。桃園市高中代理教師已自107學年度起實施「全年聘期」，但國中小及公立幼兒園代理教師卻仍未落實此制度，形同「一市兩制」。因此，桃市率先實施代理教師「全年聘期」，以保障代理教師權益，補實代理教師待遇，提供安定的教學環境，並肯定代理教師在教學現場的用心付出與權益。

▲桃園市政府教育局指出，自111學年度起，全市國中小學及公立幼兒園將實施「代理教師全年聘期」，圖為代理教師上課資料照。（圖／教育局提供）

教育局還提及，目前六都針對「未兼行政職務代理教師」部分，僅有台北市針對再聘用代理教師給予完整聘期；高雄市則是提報教育局同意前提下，給予完整聘期，其餘新北、台中與台南皆未給予完整聘期；桃園市宣布一律實施市立高中、國中、國小及公立幼兒園「代理教師全年聘期」，率先給予代理教師完整權益保障，是六都裡最照顧代理教師的城市。

張善政強調，落實「代理教師全年聘期」，可確保與正式教師工作內容相同的代理教師能獲得「同工同酬」待遇，且市立高中、國中、國小及公立幼兒園任教之代理教師通通適用全年聘期，代表市府對代理教師一視同仁之公平原則，此政策除保障教師權益，更有助於留住優秀師資人才，降低代理教師流動率，讓教學與親師生溝通不中斷，提升桃市教育品質，創造教師、學生、家長三贏效益。