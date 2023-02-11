這家彩券行再賣出6000萬威力彩　得獎者是拜拜香客

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

樂透威力彩連槓7期，頭獎上看6億元，新春期間許多民眾到廟宇走春祈福，順便在廟前或附近彩券行投注站試手氣，有一對夫妻元宵節到西螺福興宮向太平媽祈福後，到對面的彩券行以電腦選號，買了一張威力彩，隔日開獎，頭獎雖未開出，中了二獎獨得彩金6千萬元，消息傳出後假日吸引許多信眾到廟祈福買彩券，祈望中頭獎成為富翁，彩券行買氣超夯。

▲西螺福興宮對面錢堆彩券行本月開出威力彩貳獎，幸運香客獨得6千萬獎金。（圖／記者蔡佩旻攝）

2月6日第112000011期威力彩開獎，頭彩連槓沒人中獎，但二獎中一注，獎開在西螺福興路「錢堆彩券行」，彩券行接獲台彩通知，燃放鞭炮慶賀。據傳為外地遊客夫妻參拜西螺福興宮太平媽時順便到對面彩券行購買，以電腦選號花費500元中6千萬元。

▲西螺福興宮對面錢堆彩券行本月開出威力彩貳獎，好消息傳出，不少鄉親特地前往挑選刮刮樂沾喜氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

錢堆彩券行廖姓老闆表示，元宵節當天印象為一對40多歲夫妻到店投注，應為外地遊客，到福興宮上香祈福賞花燈，順便買威力彩試手氣，幸運獨得二獎6千萬元彩金。



彩券行廖姓老闆指出，西螺福興宮前有多家彩券行，去年有多位遊客參拜完購買刮刮樂，新春期間該店連續刮出500萬元、100萬元，其他家彩券行也傳出獎遊客刮中百萬獎金，今年除夕夜有一民眾到福興宮參加開廟門搶頭香領一元美金紅包活動，到對面錢堆彩券行買了一張刮刮樂刮，幸運中100萬元，隔日大年初一到福興宮還願，也包了一個帶紅包到彩券行答謝。

福興宮太平媽祖廟前彩券行，過年期間中獎機率高，現有傳出開出威力彩二獎6千萬大獎，許多遊客趁著週末假日，向太平媽求財運，廟前及附近彩券行買氣強強滾，許多人特別前來購買，祈望媽祖庇佑一圓發財夢。

▲彩券行廖姓老闆指出，西螺福興宮前有多家彩券行，不少遊客、香客參拜完都會購買刮刮樂，新春期間該店連續刮出500萬元、100萬元，其他家彩券行也傳出獎遊客刮中百萬獎金。（圖／記者蔡佩旻攝）