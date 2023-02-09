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中央將宣布第二階段口罩鬆綁　張善政：樂觀其成

▲桃園市長張善政今天主持112年桃園市中小學校聯合運動會開幕典禮，會後針對中央今天將宣布第二段口罩鬆綁，直呼「樂觀其成」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天主持112年桃園市中小學校聯合運動會開幕典禮，會後針對中央今天將宣布第二段口罩鬆綁，直呼「樂觀其成」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情延燒三年多，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝證實今（9）日將宣布第二階段口罩鬆綁政策，對此，桃園市長張善政今天上午受訪時直呼「樂觀其成」，真的很期待疫情一步步解封，讓生活一步步回到正常的軌道。

張善政今天上午在桃園田徑場主持112年桃園市中小學校聯合運動會開幕典禮，會後針對中央中央流行疫情指揮中心下午將宣布第二階段口罩鬆綁政策時回應指出，「我很樂見，其實大家在室內戴口罩也很久時間了，有時候溝通難免不方便，我們真的很期待疫情一步步解封，讓我們的生活一步步回到正常的軌道。」

此外，針對土耳其發生兩次規模七級以上強震造成嚴重傷亡，張善政昨天在市政會議上宣布桃園市消防局特搜人員已準備好了，隨時待命出發前往救援；市府新聞處長羅楚東也宣布，關於土耳其震災，市長將捐出一個月薪水，以表達對土耳其嚴重震災慰問之意。

另外，張善政也指示副市長王明鉅與衛生局，協調盤點桃園市醫療資源，參考過去處理震災經驗盤點對土耳其災區短中長期所需資源，擬定完整的醫療支援計畫。

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