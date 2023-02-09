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幼兒園大班助學金今入帳！　桃園國中小免費營養午餐開學實施

▲▼桃園市長張善政。（圖／桃園市府）

▲張善政8日發布政策，實施國中小免費營養午餐政策，並發放5歲免學費之公私立幼兒園大班教育助學金。（圖／桃園市府）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長張善政昨（8）日上午主持市政會議，聽取教育局「公私立國中小學生免費營養午餐及公私立教保服務機構五歲幼兒教育助學金」專題報告，同時正式發布政策，自111學年度第2學期起，將實施國中小免費營養午餐政策，並發放5歲免學費之公私立幼兒園大班教育助學金。

張善政表示，為擴大桃園市民朋友的福利，市府逐一推動相關政策，桃園先前已推動提高長者三節禮金至2,500元，而8日宣布實施的免費營養午餐及幼兒園大班生教育助學金政策，其中公私立國中小學童免費營養午餐，將補助每餐上限45元，並配合安心食材，促進學生身心健康發展；同時，針對滿5歲且就讀公私立幼兒園的幼兒，市府將補助每人每學期4,500元，一學年達9,000元，並由市府統一撥入家長帳戶。

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張善政說明，關於公私立幼兒園大班幼兒教育助學金政策，以公幼每月學雜費繳費1,000元的標準計算，一學年以9個月計算，因此補助每位幼兒園大班幼生1學期4,500元、1學年9,000元，私幼則比照公幼額度，今（9）日起陸續匯入學童家長的帳戶，讓家長協助購置學童進入國小所需的學用品，作為銜接及進入國小前準備之用。

張善政指出，本次政策的實施，特別感謝桃園市議會，在去（111）年12月順利通過預算，金額不足之處，市府會配合議會進行必要的行政作業，同時也感謝教育局、社會局等單位的努力。

張善政提到，桃園是全國工業大城，各行各業的從業人員平日辛勤付出，因此市府期盼在能力所及的福利政策上愈加完善，落實桃園長者三節禮金調高、國中小營養午餐及幼兒園大班免學雜費等3項重要福利政策，讓市民認為在桃園打拚是非常值得的事情，也讓家有長者、孩童的市民安居樂業、無後顧之憂，並在事業上有所發揮，進而使桃園的進步更加迅速。

▲▼桃園市長張善政。（圖／桃園市府）

教育局說明，市府推動桃園市公私立國中小免費營養午餐，政策自111學年度第2學期（112年2月13日）起實施，所需經費預估約15億元，可嘉惠19萬5,000多名學生。另配合免費午餐政策，同步補助公私立國中小導師每月300元午餐指導費，所需經費約1,272萬元。此外，考量午餐政策補助一致性，112年度原桃園機場回饋金、台電促協金補助的公立國中小學生午餐費，一併由市府經費支應，原回饋金可回歸該區自行運用。

教育局提到，市府推動免費營養午餐政策之際，亦將把關食材來源及品質；同時市府將持續辦理食安聯合稽查小組工作、盤點各行政區的環境特色、推動設置校園示範農場並進行耕作體驗及料理活動，且會鼓勵學校與鄰近休區或觀光工廠建立夥伴關係、規劃辦理食農市集成果展等，讓食農文化教育從小扎根。

教育局指出，有關桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金，政策自111學年度第2學期開始實施，以5歲幼兒免學費概念發放助學金，補助設籍本市且就讀本市合法立案教保服務機構的學齡滿五歲至入國民小學前幼兒，每生補助經費1學年9,000元（1學期4,500元），每人每學期限補助一次，補助經費由幼兒園協助申請並由教育局直接撥入家長帳戶，預定在2月13日前完成撥款。

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