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齊聚平溪放天燈！　基北北桃4市長啟動「合作交流平臺」

▲「2023新北平溪天燈節」第二場「情定平溪 Yes,I Do」將於明（11）日在平溪國中登場，將施放兩顆20呎（約6公尺）愛心主燈。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2023新北平溪天燈節」第二場將於11日在平溪國中登場，將施放兩顆20呎（約6公尺）愛心主燈。（圖／新北市觀旅局提供）

記者崔至雲／新北報導

2023新北市平溪天燈節「情定平溪 Yes,I Do」活動將於明（11）平溪國中登場，新北市長侯友宜此次特別邀請基隆市長謝國樑、臺北市長蔣萬安、桃園市長張善政到場共襄盛舉，除共同施放20呎心型雙主燈外，將於活動前召開平台會議，研商城市共好合作議題。

新北市政府表示，基北北桃因地理位置及位處鄰近區域，四市市民生活與工作已有密不可分的關係，在交通、文化等各項市政治理議題上，均已長期合作並具有高度默契。

文化局長龔雅雯表示，本次首度由新北召集四市市長於天燈節齊聚，並在下午4時30分平溪天燈節活動現場，預先召開「基北北桃合作交流平臺」會議，針對城市治理及區域合作，結合多項議題，啟動合作交流平臺達成共識。

觀光旅遊局楊宗珉局長表示，呼應2月14日西洋情人節，平溪天燈節特別打造心型雙主燈及百盞愛心天燈，營造情人節幸福浪漫的氛圍，希望藉由一年一度熱鬧的天燈節，吸引大量旅客前來平溪區觀光，現場民眾也可一同施放百盞粉色心型天燈，放閃平溪夜晚，民眾可於活動當日上午10時於活動會場排隊領取免費天燈券。

天燈晚會則邀請在地團體與明星藝人登台演出，有平溪國中十鼓隊、創作歌手童立安、同理Zunya、林茉曦、楊琳，以及壓軸男團AcQUA源少年，讓平溪天燈節晚會愈夜愈熱鬧。

除天燈晚會外，另有三大裝置藝術，觀旅局說明，將融合平溪文化生態意象的霓虹燈牆、美拍廊道與許願樹，於每晚17:00-22:00亮燈，一路展至2月28日。此外，2月12日還有健行淨山活動，由新北市山岳協會帶領民眾體驗平溪山林生態與文化。前往平溪天燈節活動，請民眾多多搭乘大眾交通運輸工具，善用接駁車往返活動現場，同時也務必配合各項防疫措施，才能玩得開心、平安返家。

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