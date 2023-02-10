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不能閃躲的蔣家命運與責任　蔣萬安今會晤228受難家屬

▲▼蔣萬安拜會228受難家屬。（圖／取自蔣萬安臉書）

▲蔣萬安拜會228受難家屬。（圖／取自蔡詩萍臉書）

記者陳家祥／台北報導

今年是二二八事件76周年紀念，依照慣例台北市政府文化局每年都會舉辦二二八紀念活動，今年將是蔣萬安上任台北市長後，第一次參與二二八紀念活動，而他身為蔣家後代的背景，也讓今年的二二八活動備受外界矚目。文化局長蔡詩萍10日晚間在臉書分享蔣萬安與二二八事件受難家屬會面的過程；蔡說，無論是蔣家的血緣，或台北市長的身份，蔣萬安都不能不面對二二八事件這段歷史，「於是，關鍵是，他的態度」。

蔡詩萍10日晚間在臉書分享，「這午後，蔣節雲、徐光，她們為蔣萬安市長上了一堂二二八的課」。蔣節雲女士，蔣渭川的六女兒。二二八事件時，武裝警察衝進蔣家，要槍殺蔣渭川，不料卡彈，蔣渭川趁機奪門而出，重新上夾的子彈不長眼，射穿了蔣巧雲（蔣節雲的四姐）與她抱著的小弟蔣松平，留下一死一傷的悲痛。

蔡詩萍說，徐光的父親來自北京大學，在戰後的台灣致力於推廣國語教育，口碑極佳，怎料到二二八事件時，被四位便衣從家中帶走，一去不返，最終在槍斃的名單上，赫然出現父親徐征的名字。

蔡詩萍表示，蔣節雲由蔣理容陪伴，來到了台北市二二八紀念館，蔣理容要叫蔣節雲一聲姑姑；徐光身體硬朗，一個人來。蔡說，另外一位黃秀婉女士是他的舊識，要叫二二八受難者王添燈的六女兒王美慧一聲阿姨。她也陪坐一旁。

「四位年齡都不小的優雅女士，今天下午，齊聚一室，與蔣萬安市長見面了。」蔡詩萍表示，對蔣萬安市長，這是一場他期待很久的安排。他很清楚，無論是蔣家的血緣，或台北市長的身份，蔣萬安都不能不面對二二八事件這段歷史，「於是，關鍵是，他的態度」。

「對這四位女士，尤其不容易啊！」蔡詩萍說，二二八事件對她們，是人生際遇的分水嶺，從此親人離散，家庭破碎，時間也許能淡忘一些傷痛，卻不能不提醒她們：人生從此不再完滿，「但她們都選擇了，願意與蔣萬安市長會面，熙攘往來的凱達格蘭大道旁，昔日的台北放送局，今日的台北市二二八紀念館裡，兩方見面了」。

蔡詩萍說，蔣萬安市長伸出友誼的雙手，她們也回報以溫柔的諒解，坐下來，時光倒轉，徐光女士幽幽的訴說了，她應該不止千遍以上的回顧：父親被帶走槍斃，媽媽領著四個小孩不知所措，媽媽曾經想誘騙小孩一塊投河自盡，卻在幼兒從河邊捕捉一隻小螃蟹時，雀躍發出要把牠養大的歡呼聲裡，驚覺到自己應該扛起責任，讓孩子長大，於是，她什麼工作都不挑剔，甚至，要不時賣血，來拉拔四個子女。

蔡詩萍接著說，蔣節雲女士適時插了一句，徐光的故事要講很久啊！其實，哪個二二八事件受難者的家屬，他們經歷的人生劇變，能簡單講完呢？蔣理容女士替姑姑起了一個頭，然後兩位接續提起蔣渭川在二二八事件裡的委屈，既被陳儀利用，也被後世誤解，她們一家，在父親過世後，不斷不斷的努力蒐集史料資料當證據，不信不能替父親的委屈昭雪。

蔡詩萍表示，他帶了一套兩本的《蔣渭川和他的時代》，兩位蔣女士當場顯得激動，都說絕版很久了，我說放在我的書櫃裡也很久了。我說單單是讓陳芳明教授，為這套書寫了長篇的序，這動作本身，就是對蔣渭川先生的歷史定位，做了一次反轉。

「多數時間，蔣萬安市長是靜靜的聽。間或，也會由衷的流露他沉浸其中的傷感。」蔡詩萍表示，在與家屬會面前，蔣萬安先在二二八紀念館回顧了館內的常設展，讓歷史快速的倒轉，停格，時而在某一個畫面前佇足，長長的沉默中，我感覺得出，年輕市長的內心深處，肯定百感交集，「誰叫他，姓蔣呢？但誰又要叫他當選了台北市長呢？這都是不能閃躲的命運與責任」。

「歷史不會回頭。每個時代卻又都是之前的世代，不斷交疊衝撞出來的新頁。」蔡詩萍說，時間的頁面，來到了21世紀，民主的新頁，走到了多元價值並陳的年代。在蔣女士，許女士的寬容與期待下，蔣萬安市長這個午後，上了一堂他必須補修的功課，「而這堂課，還會繼續。蔣市長明白的」。

蔡詩萍表示，他拿出備好的筆、備好的書，請兩位蔣女士在扉頁上簽名。每個孩子的名字，都是父母無盡期盼的愛。很久以前，徐征為女兒取名徐光，蔣渭川為女兒取名蔣節雲，他們何嘗不是愛意滿滿呢？身為三個孩子的爸爸蔣萬安市長，多理解這個極為簡單平易的道理，他就會知道政治該怎麼走，施政該怎麼為了。

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