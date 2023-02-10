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蔣萬安臉書誤幫「換妻」　柯文哲放閃示愛陳佩琪：堅決不換琪！

▲▼柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

前台北市長柯文哲9日帶著妻子陳佩琪參觀台灣燈會，現任台北市長蔣萬安也親自接待。但沒想到，活動結束後蔣萬安於臉書發文，竟將柯文哲妻子陳佩琪TAG成演員陳珮騏。對此，柯文哲10日下午在IG回應，「一下生父vs.繼父、一下老婆換人，拜託，看燈會要開心，真的沒這麼複雜」，還提到，「娶妻當取陳佩琪，堅決不換琪，謝謝！」

▲▼柯文哲前市長與夫人陳佩琪以及民眾黨團隊參觀燈會。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲9日晚間7時30分觀賞台灣燈會，除了妻子陳佩琪陪同外，還有民眾黨立委邱臣遠、台北市黨部主委林國成、台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及一大群前市府團隊成員，包括前發言人陳智菡、前觀傳局長劉奕霆、前文化局長李麗珠、前社會局長周榆修，陣仗龐大。

柯文哲7時30分準時到場，並且在現場等待蔣萬安，但卻沒看到原訂要出席的前台北市副市長黃珊珊；約莫7時35分左右，蔣萬安率副市長林奕華一同到場，並且贈送「祥運台北」陶瓷盤、城隍廟小桐木茶禮盒等禮品給柯文哲，並於媒體聯訪結束後離開。

活動結束後，蔣萬安於晚間10時30分在臉書上發文感謝柯文哲，內容提及「非常歡迎柯文哲和陳珮騏（應為陳佩琪）醫師帶著前市府團隊成員一起來欣賞台灣燈會！」不過這個「陳珮騏」並非柯文哲真正妻子、聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任陳佩琪，而是女演員陳珮騏。

不僅如此，蔣萬安臉書社群於10分鐘後發現錯誤，第一時間把TAG陳珮騏變成hashtag「#陳珮騏」，可是人名還是錯誤，最終緊急刪除整篇文章，第二次發布文章才TAG到真正的柯妻陳佩琪。

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