送暖土耳其！　蘇巧慧牽線民間業者捐贈上千件冬衣、毛毯

▲蘇巧慧牽線民間捐贈上千件冬衣與毛毯到土耳其。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

土耳其東部6日發生芮氏規模7.8強震，重創土耳其跟敘利亞，死傷慘重，衛福部7日開設「土耳其震災專案」捐款專戶，已湧進千萬善款。而民進黨立委蘇巧慧也牽線新北在地紡織業者，送出1千件冬衣、3百條毛毯、250件兒童衣物。蘇巧慧10日表示，希望透過牽線民間資源，將援助資源最大化，提供土耳其受災民眾即時協助。

土耳其發生強震，一夜之間數以萬計民眾流離失所，且時值寒冬，當地民眾缺乏禦寒物資抵禦低溫。蘇巧慧響應「駐台北土耳其貿易辦事處」捐贈禦寒物資，牽線在地紡織業者、樹林工業區理事長、前里長紡織業者許桎逢，與台北鎮北宮慈愛會，攜手提供1000件冬衣、300條毛毯、250件兒童衣物。

蘇巧慧表示，土耳其與敘利亞邊境強震發生後，許多民眾民眾特別感念土耳其在921期間的即時援助，希望用行動回饋土耳其。蘇巧慧說許多民眾都十分踴躍想捐贈物資，但多數民眾無法提供大量全新的禦寒衣物，為了能夠更快速、有效地將禦寒物資送到土耳其，特別聯繫地方紡織業者、里長與各界善心人士，希望能夠匯聚眾人的力量，提供足量全新、保暖的物資，為援助土耳其災民進一份心力。

蘇巧慧說，目前還有許多成衣業廠商希望一起參與捐贈活動，正在積極盤點適合的物資數量與種類，將會在近日整理完畢後一併捐贈至土耳其貿易辦事處指定捐贈地點。蘇巧慧提醒，捐贈物資必須全新且保暖，捐贈時也要注意相關規定，加快工作人員整理物資的速度，讓禦寒物資能夠盡快抵達土耳其，給予受災戶即時的溫暖。

