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不忍女兒愛心肉包被丟！父出境前「躲車站狂嗑1.5小時」

▲▼馬來西亞一名父親因害怕女兒親手做的肉包被新加坡海關丟棄，花了一個小時在邊境車站將包子全部吃光。（圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞一名父親害怕女兒親手做的肉包被新加坡海關丟棄，花了1.5小時在邊境車站將包子全部吃光。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名越堤到新加坡工作的父親，最近返家時收到了14歲女兒的「意外驚喜」，原來女兒擔心他在新加坡工作時沒有東西吃，於是親手做了5個包子讓父親帶過去，不過由於新加坡不允許民眾攜帶肉製品入境，父親擔心孩子的心意會被海關丟掉，只好在出境前耗費一個半小時，在車站將所有包子吃光，讓不少網友直呼感動。

綜合外媒報導，這名父親5日在Facebook群組「人在獅城漂」透露，作為越堤族的他，每個月只能返家1、2次，因此女兒格外珍惜他在家的時間，也和他特別親近。最近，他即將返回新加坡時，14歲的女兒因為擔心他在新加坡沒有食物吃，特別為他製作了帶雞肉餡的咖哩馬鈴薯包子，希望父親在新加坡也能飽餐一頓。

儘管男子清楚新加坡不允許民眾帶肉製品入境，但他不忍女兒一番心意被浪費，只好收下肉包後，趕在出境前將包子吃光。他透露，自己平時吃2、3顆包子就已經很飽了，但他在新山拉慶中央車站（Terminal Larkin Johor Baru）打開便當盒時，赫然發現女兒居然給他裝了5顆肉包，因此他只好耗費一個半小時，在車站嗑完所有包子。

這名父親在群組po文將女兒的心意與網友分享時，還不忘隔空對女兒示愛，「謝謝你有爸爸的心，爸爸愛你」。這篇貼文曝光後，瞬間在網上吸引了不少網友注意，大家紛紛讚揚孩子乖巧懂事，還表示「爸爸沒有白疼女兒」、「有這麼貼心的女兒，爸爸工作再苦也甘之如飴」。

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