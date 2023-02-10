新加坡出現非洲豬瘟　農委會：即起從星國入境帶豬肉產品罰20萬↑

▲新加坡出現非洲豬瘟，農委會宣布，即日起從星國入境帶豬肉產品，初犯重罰20萬。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

由於新加坡在本周二（7日）發現野豬屍體確診非洲豬瘟，成為全球第17個有非洲豬瘟疫情的亞洲國家，農委會防檢局非洲豬瘟中央災害應變中心今（10日）宣布，即日起從新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品來台，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，外來人口若不能當場繳清罰款將直接遣返，若從新加坡郵寄豬肉產品來台也將罰20萬元，累犯重罰100萬元。

應變中心表示，新加坡在本周二發現野豬屍體確診非洲豬瘟，昨天向世界動物衛生組織（WOAH）通報疫情，也讓新加坡成為第17個發生非洲豬瘟疫情的亞洲國家，顯示疫情在亞洲地區持續蔓延。

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應變中心指出，有鑒於非洲豬瘟傳播迅速，我國早在108年超前部署，將新加坡在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗；而因應邊境開放後入境旅客持續增加，應變中心也機動調整桃園機場手檢區的協勤人力，在確保檢疫安全前題下，順暢旅客通關作業。

應變中心再次提醒國人，台灣與新加坡間往來頻繁，千萬不要違規攜帶或以快遞及郵寄方式寄遞肉乾、香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品回國，即起從新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品來台，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元。

