紐西蘭機師落地印尼秒被劫持！　巴布亞分裂武裝分子宣稱犯案

▲紐西蘭有一名飛行員在印尼被當地分裂武裝分子綁架,目前政府已派出救援部隊前往現場救援。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

紐西蘭一名飛行員7日駕駛一架載有5名乘客的小型飛機降落印尼巴布亞(Papua)地區後,意外遭當地分裂主義武裝分子劫持為人質。事後,西巴布亞民族解放軍(TPNPB)聲稱對此次行為負責,但除非印尼政府承認西巴布亞獨立,否則不會釋放這名飛行員。

綜合BBC與紐西蘭媒體報導,被綁架的飛行員是效力於蘇西航空(Susi Air)的37歲男子梅爾滕斯(Philip Merthens)。事發當時,他駕駛一架載有5名乘客的小型飛機,降落在巴布亞省的山區恩杜加(Nduga),不料卻在降落後遭當地武裝勢力劫持。

聲稱對此次行為負責的TPNPB發言人桑本(Sebby Sambom)告訴BBC,由於機上的乘客都是巴布亞本地人,因此包括一名兒童在內的5名乘客如今都已被釋放,而梅爾滕斯則被留下作為人質。據悉,TPNPB已將飛機燒毀,但該組織聲稱「梅爾滕斯目前很安全」。

