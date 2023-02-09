紐西蘭機師落地印尼秒被劫持！　巴布亞分裂武裝分子宣稱犯案

▲紐西蘭有一名飛行員在印尼被當地分裂武裝分子綁架，目前政府已派出救援部隊前往現場救援。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

紐西蘭一名飛行員7日駕駛一架載有5名乘客的小型飛機降落印尼巴布亞（Papua）地區後，意外遭當地分裂主義武裝分子劫持為人質。事後，西巴布亞民族解放軍（TPNPB）聲稱對此次行為負責，但除非印尼政府承認西巴布亞獨立，否則不會釋放這名飛行員。

綜合BBC與紐西蘭媒體報導，被綁架的飛行員是效力於蘇西航空（Susi Air）的37歲男子梅爾滕斯（Philip Merthens）。事發當時，他駕駛一架載有5名乘客的小型飛機，降落在巴布亞省的山區恩杜加（Nduga），不料卻在降落後遭當地武裝勢力劫持。

聲稱對此次行為負責的TPNPB發言人桑本（Sebby Sambom）告訴BBC，由於機上的乘客都是巴布亞本地人，因此包括一名兒童在內的5名乘客如今都已被釋放，而梅爾滕斯則被留下作為人質。據悉，TPNPB已將飛機燒毀，但該組織聲稱「梅爾滕斯目前很安全」。

A separatist group in Indonesia's Papua region has taken a New Zealand pilot and five other people hostage. They were on board a small airplane that had landed at a local airport.https://t.co/IM2qYhr1r2 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 8, 2023

TPNPB指出，該組織之所以綁架梅爾滕斯，是因為美國、澳洲和紐西蘭都與印尼政府存在軍事合作，而這3個國家「必須為其所作所為負責」。他們強調，在西巴布亞未獲得獨立前，該組織絕對不會釋放人質，甚至還揚言要殺死這名被綁架的飛行員。

紐西蘭駐印尼大使館目前正「高度關注」此事，而印尼當局也緊急派出警察和軍事人員到現場搜救，不過由於恩杜加交通不便，營救工作至今未有明顯進展。

一名前飛行員透露，在印尼飛行是很危險的事，機師需要保持低調、結伴同行，最好是有當地人帶領。蘇西航空一名為印尼政府工作的員工則表示，他可以想像梅爾滕斯的情況有多危險，但幾乎可以肯定的是，印尼政府不會向分裂武裝分子屈服，更不會滿足他們的要求。

西巴布亞是位於巴布亞紐幾內亞西部的前荷蘭殖民地。當地自1969年被聯合國交給印尼接管後，就獲得「特殊自治權」，不過當地有一股叛亂勢力正逐漸增強，並不斷要求政府承認西巴布亞獨立。