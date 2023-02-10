謝國樑召開「行人友善」專案會議　基隆市3月進入嚴正執法期

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局今（10日）召開第二次行人友善專案會議，市長謝國樑主持會議，警察局長張樹德、交通處長王圳宏列席，聆聽交通隊「行人友善」專案執行工作報告，各分局對執行過程提出建議與交流，期許「行人友善」成為基隆城市文化。

▲基隆市警察局召開「行人友善」專案會議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

會中，基隆市交通隊簡報提及，將從今年3月1日起，從「宣導併執法期」進入「嚴正執法期」，於每日10到12時及14時到16時編排專責警力，在重要路口嚴正執法，加強取締，讓「停讓行人」觀念，內化成車輛駕駛實際行為。

簡報還提及，基隆市自推動「行人友善」政策以來，市民普遍肯定市府及支持警察局執法作為。此外，交通部擬修法公告提高罰則，「行人友善」環境是推動城市觀光要件之一，警察局兼顧執法品質，打造基隆成為溫暖有愛的行人友善城市。

▲基隆市長謝國樑親自主持會議。

交通處長王圳宏表示，「行人友善」政策是交通部今年列管的重大專案，交通處未來協助警察局爭取科技執法的經費，基隆市應是全台首先推展這項政策，交通部已預告3月底正式實施車輛不禮讓行人，裁罰3600元之罰鍰。

謝國樑指出，會議中對於執行「行人友善」專案細節進行討論，彼此意見交流，中央也預計3月底實施車輛不禮讓行人，全國統一裁罰3600元，這項政策目的和基隆一樣，就是要使路口更友善，讓長輩與孩子都能安心行走。