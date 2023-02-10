攜手TVBS副董黃宗仁啟動愛無限　謝國樑期許關懷送至各地方

▲攜手TVBS副董黃宗仁（右2）啟動愛無限，謝國樑（左2）盼關懷送至基隆全地。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑9日邀請「TVBS信望愛永續基金會」與「基督教文化交流協會」攜手各縣市公部門社會局，推動3年的「攜手愛無限」活動，加上企業、教會愛心等三方合作，使愛心不落人後。經過疫情壟罩期間，從9縣市出發，2022年已擴及全台19個縣市，累計共資助超過10萬戶弱勢家庭（約逾1億元）。

基隆市長謝國樑邀請「TVBS信望愛永續基金會」新任副董事長黃宗仁與會，市長熱情推薦美味的庶民小吃，蚵仔煎、咖哩麵、豆花等，雙方享用基隆當地小吃，在溫馨的會談中，喜樂凝聚基隆市府團隊力量，讓「城市祈禱早餐會」啟動，共同將「攜手愛無限」擴及基隆各地需要的居民，不但能整合在地眾教會力量，集結基隆地區許多努力付出的里長、社福團體，讓基隆地區充滿更適時的社會關懷。

▲基隆市長謝國樑邀請「TVBS信望愛永續基金會」與「基督教文化交流協會」攜手各縣市公部門社會局。



謝國樑表示，基隆市劃分為7個行政區，2022年已有10多間基隆地區教會率先響應參與，認領弱勢家戶約1600多戶，於去年底聖誕節期，將關懷金與關懷一併送出，正面迴響不斷。

新上任的基隆市長謝國樑，當選之際，即大方表明自身基督的信仰，願意將上帝無限的愛，結合推動「攜手愛無限」，更能確定落實，照顧更多弱勢家戶中的學童、樂齡長者及家中經濟負擔者的需要，預估需要家戶約4000多戶。

▲謝國樑熱情推薦美味的庶民小吃，蚵仔煎、咖哩麵、豆花等，雙方享用基隆當地小吃。



新任「TVBS信望愛永續基金會」副董事長黃宗仁，今年自新北市警察局局長退休，此次拜會基隆市長謝國樑，期盼這次雙方的會談，為城市帶進愛與關懷的力量。

黃宗仁說，期望能藉公部門的參與帶領，結合基隆社會關懷力量，將愛永續地散播至基隆各角落，拉近人與人之間「心」的距離。用實際行動讓更多需要被看見，並得到即時的護助。