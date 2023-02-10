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日本佛寺「人魚木乃伊」謎團揭曉　百年真實身分曝光

真實身分是「它們」！日本人魚木乃伊謎團揭曉

▲日本岡山縣圓珠院的人魚木乃伊真面目曝光。（圖／翻攝自倉敷藝術科學大學）

圖文／CTWANT

世界各地都有美人魚傳說，其中日本岡山縣佛寺圓珠院收藏的人魚木乃伊，一直被確信者視為美人魚存在的關鍵證據，但倉敷藝術科學大學和倉敷自然歷史博物館組成的團隊分析這尊「美人魚」後，卻得到美麗誤會的答案。

據《讀賣新聞》報導，這尊長約30公分的人魚傳說在18世紀江戶時代被漁民捕獲，其死亡時的驚駭面容還被畫進《梅園魚譜》中，但它是何時交給寺廟供奉已不可考，僅能追溯到1903年的文件記載。研究團隊去年2月則在圓珠院協助下，和民俗界共同調查人魚真相。

真實身分是「它們」！日本人魚木乃伊謎團揭曉

▲人魚木乃伊確定為做工精細的人造物。（圖／翻攝自倉敷藝術科學大學）

令存在論者失望的是，經電腦斷層掃描、放射性碳定年法等多道科學檢測，這尊有肉食魚類牙齒、靈長類的五官和雙手，沒有骨頭卻有魚鰭的人魚，其實是19世紀末的人造產物，其外皮由紙或魚皮製成，頭部黏上哺乳動物毛髮和魚類牙齒，且大部分上半身由紙和布製作，再以石膏塑形，下半身則被加上常見於日本的黃姑魚鱗片和魚鰭。

真實身分是「它們」！日本人魚木乃伊謎團揭曉

▲人魚木乃伊被黏上哺乳類毛髮和魚類鱗片。（圖／翻攝自倉敷藝術科學大學）

換言之，這尊人魚木乃伊連「拼裝動物」都不是，卻和過去用拼裝動物製成的「同類」有相同效果，甚至有過之而不及，騙過好幾代人至今。研究團隊也表示，有關人魚木乃伊的製作目的、工藝等疑問還有待釐清，未來可能還會有新發現。

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