請生理假要驗帶血衛生棉！專家曝惡老闆「5招式」　勞工局說話了

▲▼ 女性每月可請生理假1日，雇主要求請生理假須附證明或其他形式的刁難，都是違法行為，否則最高可處30萬元罰鍰，呼籲雇切勿以身試法 。（圖／勞工局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市一名員工小美（化名）因生理不適，想要請生理假，未料主管竟刁難要她拿出「血淋淋、使用過的衛生棉」才能請假，小美身心受創向新北市勞工局檢舉，勞工局對該公司開罰10萬元；勞工局長陳瑞嘉提醒，女性每月可請生理假1日，雇主要求請生理假須附證明或其他形式的刁難，都是違法行為，否則最高可處30萬元罰鍰，呼籲雇切勿以身試法。

新北勞工局指出，「生理假」在《性別工作平等法》即已入法，但實務仍有中小企業對勞工宣稱「我們公司沒有生理假」，或者不敢直接拒絕員工申請，卻變相以其他方式阻撓或規避，其實都是違反法令規定。

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勞工局過往接獲民眾各項反映，包含：向雇主請生理假，卻被要求當日親自至公司填寫假單，否則以曠職論；還有飯店女櫃檯申請生理假，被經理要求提出診斷證明。也有從事電話行銷的勞工請生理假，主管為了衝業績只准半天假，更有員工生理假隔日上班，被女性主管帶去醫院看婦科，甚至有公司要求女性員工請生理假須驗試紙遭罰10萬元的案例。

勞工局說明，生理假比照病假薪資減半發給，超過3日併入病假計算，部分雇主以為生理假就是病假的一種，要求勞工提出診斷或就醫證明，然而，依《性別工作平等法施行細則》就有指出「經期不適症狀難以用客觀判斷或儀器檢查，縱使就醫。為使生理假的設置符合維護女性受僱者身體健康意旨，雇主不得要求提出相關證明文件。」

勞工局長陳瑞嘉提醒，依《性別工作平等法》第21條規定，女性受僱者每月請生理假1日，雇主不能拒絕，也不能有其他不利的處分，雇主要求請生理假須附證明或其他形式的刁難，都是違法行為，經查證屬實，最高可處30萬元罰鍰，呼籲雇主切莫以身試法。若有相關疑問，可向勞工局承辦同仁洽詢，電話：(02)29603456分機6363至6367。