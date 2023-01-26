過年宵夜到全家買懶人料理包！打牌用益生菌衛生棉「一直生錢」

▲春節期間在家追劇的宵夜懶人包，首選《料理之王》主廚施捷夫推薦黑椒牛柳口味的和香料女王黃晶晶推薦的《和風咖哩雞》口味。

消費中心／台北報導

今年農曆兔年是史上最長年假，春節期間半夜肚子餓，年節餐廳往往輪休，在巷口的全家便利商店就可以買到超美味的東森料理包。另外，過年期間和親友歡聚打麻將，牌圈有一說「打麻將來生理期時特別旺」，可以用上東森「Strawberry益生菌衛生棉」，過年打牌就能「一」直「生」錢，是招財進寶的好預兆。

由台菜廚神阿發師之子---施捷夫推薦的「料理之王」《黑椒牛柳》口味，2022年榮獲食品界的米其林「iTQi」二星美味風味絕佳獎章，以特製黑胡椒醬，搭配蔬菜獨特的甘甜，牛柳鮮嫩多汁，微辣的醬汁搭配上黑胡椒的香氣，芳香四溢，是家家戶戶的下飯良伴，每一口都充滿著闔家幸福的好滋味。

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而人美手藝巧的香料女王黃晶晶主廚誠意推薦的是《和風咖哩雞》口味，以上選台灣雞腿肉與日本獨特調味技術，佐以Q脆馬鈴薯、綿密香甜的紅蘿蔔等新鮮蔬果熬煮而成。使用黃金比例的多種印度香料絕妙搭配，更添加咖哩的獨特魅力。

兩位主廚也大讚東森料理包採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並且擁有世界級品質FSSC22000食安保證，特別強調是最安全、最安心、美味最滿分的料理包。現在只要到全家便利商店，兩種口味一次滿足，在家自煮方便美味又安心。

東森購物「料理之王」黑椒牛柳與和風咖哩雞口味料理包，正在全台全家便利商店熱賣，每種口味3盒199元，不僅安心美味實惠CP值高，讓您輕輕鬆鬆在家，也能享有米其林星級般的美味料理。並且只要掃描包裝內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送「全家」購物金35元、第二重回饋199枚東森幣，第三重 月月抽iPhone14大獎，活動至112年2月7日止。

過年期間和親友團圓歡聚打麻將，牌圈有一說「打麻將來生理期時特別旺」，而此時切記要選擇全家便利商店最夯的新型話題商品----東森購物最新研發的自營商品「Strawberry益生菌衛生棉」，網友口耳相傳，買東森購物在全家便利商店熱賣的「益」「生」菌衛生棉，過年打牌就能「一」直「生」錢，是招財進寶的好預兆。

▲東森購物「Strawberry益生菌衛生棉」添加專利益生菌發酵萃取，經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％。

東森購物「Strawberry益生菌衛生棉」添加專利益生菌發酵萃取(ATCC#8293)，經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，且是MIT製造，品質有保證。「Strawberry益生菌衛生棉」除了訴求輕薄，此外更具備35%以上吸水力，不回滲、不測漏；還有透氣底膜，可以快速排除濕氣，淨味不悶熱，草莓香氛給妳清新好心情，「那個」來交給Strawberry益菌棉，有益菌才是好棉。

▲網友口耳相傳，買東森購物在全家便利商店熱賣的「益」「生」菌衛生棉，過年打牌就能「一」直「生」錢，是招財進寶的好預兆。（圖／V仔說1你說2授權）

東森購物「Strawberry益生菌衛生棉」2包裝售價$129，現正在全家便利商店熱賣中，凡購買東森購物「Strawberry益生菌衛生棉」並掃碼商品內小卡上的QRcode，即可獲得「全家」35元購物金，以及買就送129枚東森幣、月月抽iPhone 14等超值優惠活動，回饋給東森及「全家」消費會員。

農曆春節10天連假期間，東森購物電視通路同步推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，1/20（小年夜）至1/29（初八）新春活動期間內，在電視通路消費任一件商品，即有機會參加開運迎財神天天開獎活動，1/23（初二）到1/27（初六）以及1/30（初九），每天晚上17:50於東森購物47台準時開獎，每天將抽出5名送出市價的PLAYBOY七件式寢具組及1名大獎幸運得主，1/26（初五）、1/27（初六）及1/30（初九）則將送出日本、美洲及歐洲雙人來回機票，開獎現場還將callout給大獎幸運得主，只要回答通關密語，將再加碼送1688元大紅包。

東森購物電視通路1/1-1/31也同步推出「玩轉好手氣，9元東森幣拚機票」，活動期間內，在電視通路消費滿1,999元，即可用9枚東森幣加購線上轉轉樂乙次，立即轉立即開獎，將送出日本東京來回機票100張、iPhone14智慧手機及dyson等總價值超過4百萬元的好禮，張張有獎，買愈多帶回獎項愈多。

▼過年期間，東森購物電視通路推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，凡於1/20~1/29在電視通路消費任一件商品，就有機會抽日本、歐美雙人來回機票、iPhone 14手機及20張老爺酒店住宿券等大獎。