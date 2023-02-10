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準備開學！教育部「6步驟」整理書包　驚見1舉動網笑：作業被吃掉了

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲中小學將於2月13日開學。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

把握寒假最後幾天！中小學將從下周一（13日）開學，除了收心之外，書包也要收好，教育部特地在粉專提醒大家開學準備。只見粉專除了用文字提供幾個小撇步外，附上的整理書包教學圖片中，共有6個步驟，但在第4步驟出現「把貓抱出來」，接著「被貓罵」，最後「重複步驟4」，逗趣的分享也引來網友表示「老師我作業被貓吃掉了。」

教育部在粉專提醒，下禮拜要開學了，不知道各位同學作業都寫完了嗎？「在開學前先來整理書包，做好開學準備，也以免有不該放的東西放太久喔！」而提到整理書包，教育部粉專也特地製作「整理教學」，邀請家長和孩子一起動手做。不過，只見附上的圖表中，步驟1「拿出放假前沒拿出來的壓縮麵包」；步驟2「放入文具、書本、個人用品、水壺及餐具等」。

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▲▼教育部開學前特地在粉專教大家，如何整理書包。（圖／取自教育部粉專）

▲教育部開學前特地在粉專教學如何整理書包。（圖／取自教育部粉專）

接著，步驟3「拿出孩子放進去的電動」；步驟4竟出現「把貓抱出來」；步驟5「被貓罵」；最後步驟6則是「重複步驟4」。而這張逗趣圖表也吸引網友留言「老師我作業被貓吃掉了」、「跟整理行李一樣，一直重複把貓抱出來的動作」、「小編是貓奴無誤」。

另外，開學不只收心，相關規定也要特別留意。中央流行疫情指揮中心針對校園口罩政策說明，3月6日起，於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、托嬰中心、補習班等，實施室內空間原則「自主戴口罩」措施。換言之，中小學將從下周一（13日）開學，因此開學日起到3月5日先按照舊規定，室內上課仍須戴口罩。

台北市部分則要注意，除了配合中央口罩鬆綁政策，北市教育局說明，考量今年春節連假長達10天，民眾南來北往、出國度假者眾，因此開學後兩周內，進入校園前，一律先量體溫再入校。

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