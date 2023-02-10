少子化「碩士註冊率93.66%」逆風飆高！3原因曝　專家：現在很好考

▲111學年碩士班新生註冊率高達93.66%，逆勢創下新高。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部公布最新93到111學年大專校院新生註冊率，受到少子化衝擊，111學年學士班（含四技）新生註冊率與私校註冊率，雙創19年來新低紀錄，但碩士班的新生註冊率卻高達93.66%，逆勢創下教育部有統計紀錄來的新高；專家分析，主因為近幾年受疫情影響，經濟不景氣，學生擔心「畢業即失業」，且不確定自己興趣與志向，加上現在碩士班很好考，才導致碩士班新生註冊率創歷年新高。

少子化海嘯衝擊私校，教育部去年底公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，而根據教育部最新公布93到111學年大專校院新生註冊率，111學年缺額數達5.9萬餘人（含研究所與附設進修學校），各界最關心的學士班（含四技）新生註冊率，111學年新生註冊率僅為82.23%，其中私校為74.56%，雙雙創下19年來新低紀錄。

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特別的是，在整體新生註冊率明顯雪崩之際，111學年碩士班部分，教育部核定總招生名額為4萬8699人，實際註冊新生人數達到4萬5155人，缺額僅有3544人，新生註冊率達到93.66%，創下歷年來新高紀錄，也比去年93.20%微幅成長，而且不管是公立或私立學校的新生註冊率，111學年也都是比前一年成長，算是相當少見情況。

至於博士班與在職碩士專班部分，根據教育部資料，111學年新生註冊率分別為86.89%、86.93%，分別比去年下滑超過3個、2個百分點，但若和10年來相比，仍處在相對偏高位階，變動幅度並不大。

▲不少學生擔心畢業即失業，繼續報考碩士班。（圖／記者林悅翻攝）

對於碩士班新生註冊率創新高，大學問網站執行長魏佳卉分析，主因是近幾年受疫情影響，經濟不景氣，學生擔心大學畢業後找不到好工作，也有學生唸完大學後不確定自己興趣或志向，加上現在研究所，除了頂大之外，學生想念研究所幾乎都考得上，才導致碩士班新生註冊率創歷年新高。

魏佳卉指出，不只台灣，包括對岸的大陸、美國，也有類似上述情況，大陸2022年高校畢業生1072萬人，其中457萬人報考研究所，比前一年增加80萬考生，但是只錄取112萬人，美國也因疫情衝擊關係，在1300多所公私立四年制大學中，2020年和2021年的大學六年畢業率，也比2018年和2019年高出1.26%，就是因為經濟不景氣，因此延長在校時間。

全國私校工會理事長尤榮輝則認為，1990年代政府廣設大學後，創造一波25年高教榮景，支撐高教榮景的主力不是高中應屆畢業生，而是累積數十年聯考時代、未曾有機會取得大學文憑的社會人士，他們透過回流教育進修圓夢取得學士學位，而自2016年後，高教已滿足社會所有人大學文憑需求，回流教育市場已經枯竭，加上少子化後應屆畢業生逐年減少，雙重因素造成高教市場供需失衡，大學生新生人數大幅減少，錄取缺額屢創新高現象，尤其以私立大學受創最嚴重。

▲尤榮輝認為，未來碩士文憑將更容易取得，碩士將滿街跑。（圖／記者許敏溶攝）

尤榮輝提醒，高教市場在2016年泡沫化後，大學為求生存，重啟另一波泡沫市場，鼓勵所有人進修讀碩士班，又創造新一波回流教育市場，所以碩士在職專班充斥，碩士註冊屢創新高，但可以預見未來碩士文憑將更容易取得，碩士滿街跑、學位通膨的情形更加嚴重，碩士班品質更將惡化。



