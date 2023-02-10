他開車癲癇發病撞飛路人！學者曝「駕照管理2大漏洞」： 便民過頭

▲台中1名男子開車時癲癇發作，撞傷2名路人。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台中市昨(2/9)一名駕駛癲癇發作，開車暴衝連撞逾6輛汽機車，行人命危，交通部自2020年9月7日起放寬癲癇患者2年沒發病可考汽機車駕照，且每2年要定期換照，發病須繳回駕照。不過學者指出，我國考駕照未強制揭露病例且駕照永久有效，若有癲癇病例沒提出，也沒人知道，應重新檢討全面換照和定期體檢。

陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元說，台灣考汽機車駕照時，即便有癲癇病例，如果沒提出來，事實上沒人知道，考駕照時沒有強制要揭露病例，或是考完照後才生病罹患癲癇，因駕駛也沒有期限，屬永久有效，難以把關。

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王晉元指出，目前很少國家駕照是永久有效，台灣便民過頭，汽機車駕照應有期限，期限到期搭配定期身體檢查，或應有書面承諾和揭露疾病，若隱瞞病史影響保險理賠，否則無相關配套，類似情況會一直發生。

▲台中1名男子開車時癲癇發作，撞傷2名路人，監理單位將要求繳回駕駛。（圖／民眾提供）

消基會交通委員會召集人李克聰表示，除這次癲癇患者考照和駕照管理制度須重新審視檢討外，目前交通事故越來越嚴重，其中自撞事故越來越多，通常是駕駛身心狀況不佳造成，發生連環事故嚴重影響其他用路人，建議也可透過社區關懷方式，針對身心狀況不好的駕駛人，透過關懷和勸導避免勉強開車、騎車，減少類似事故。

中央警察大學交通學系退休教授蔡中志則表示，癲癇患者跟高齡者事故情況類似，駕駛能力低落，但還是會開車，老人有換照規定，癲癇也要有醫生診斷證明才能換照，但最重要和關鍵的是自我管理，有安全意識者，知道自身駕駛能力低落就會盡量不開車，有些沒有安全意識就照樣開車，這跟台灣社會對交通安全重視很有關係，未來也需加強全民的交通觀念，生病不要開車，視力不好也不要開車，精神狀況也避免開車，安全觀念提升才是關鍵。