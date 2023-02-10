疑癲癇發病開車暴衝！行人遭撞飛命危　交部：發病繳回、註銷駕照

▲台中1名男子開車時癲癇發作，撞傷2名路人，其中1人昏迷指數5。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台中市昨(2/9)晚發生嚴重車禍，一名駕駛疑癲癇發作，暴衝高速衝撞逾6輛汽機車，行人遭撞飛命危，由於2020年9月7日才放寬癲癇患者2年沒發病可考汽機車駕照，且須每2年定期換照，交通部表示，將了解該案是否為放寬案例，發病須繳回或註銷駕照，至於未來是否需檢討考照規定，不排除洽醫學專家討論。

過往台灣罹患癲癇患者一律不得考取汽機車駕照，但現行醫學發達，輕症或可控制型癲癇症患者，可透過藥物控制不發病，2006年台灣被聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）認為禁止考汽機車駕照規定歧視身心障礙者，交通部因此邀集醫學專家和學者討論研擬修法。

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交通部也於2020年9月7日起，放寬患癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作者，取得醫師診斷證明書，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，並規範每2年期須定期換照至公路監理機關定期審驗持照條件，體檢時需檢具最近3個月由醫療院所之神經專科醫師出具診斷證明書等規定；如有癲癇發作，應繳回駕駛執照。

不過台中昨發生疑似癲癇患者開車失控衝撞車禍，讓癲癇患者行車安全再被關注。交通部表示，2020年9月7日起可控制癲癇患者可有條件考領機車和普通小型車駕照，每兩年要定期換照，需持有神經專科醫生診斷證明沒有發病才能換照，若癲癇發作則要繳回駕照，不繳回將註銷駕照；針對台中該起個案情況，將請公路總局了解是否為放寬新上路規定適用的患者，或是之前沒有被列管的新發病患者。

▲台中1名男子開車時癲癇發作，撞傷2名路人，其中1人昏迷指數5。（圖／民眾提供）

交通部指出，若是過往就有病史，屬放寬後2年內未發病考領駕照者，一旦發病了，就須繳回駕照。

針對未來是否會針對未發病可考照的2年觀察期再延長，交通部表示，未來不排除徵詢醫學專家和醫師意見，根據當時研究，醫師和醫學專家認為2年未發病可控制，如果外界認為需要檢討，將會洽詢醫學專家來進一步討論。

公路總局則表示，針對台中該起個案，昨晚已請同仁了解是否為癲癇患者以及病史情況，因涉及個資法，目前向警方取得資料上還不是很順利，2020年9月放寬2年內未發病癲癇患者可考照，是經過醫學諮詢委員會嚴謹的討論，未來會來檢視該案是否與法規相符，是個案或通案，再來進一步研商討論。