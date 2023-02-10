被國安局退訓上網怒揭情報員個資　台大高材生出怨氣...下場超慘

▲台大畢業的何牧珉涉在2019年以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」，在PTT國考版po文抱怨遭國安局退訓，卻洩漏訓練長官姓名、化名、官階、職掌，涉違反 《國家情報工作法》。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台大化工系畢業的男子何牧珉，2017年考進國家安全局但受訓成績不及格、隔年被退訓，何男自認遭刁難逼退，2019年2度在PTT發文，涉揭露國安局訓練中心少將主任等4位軍官本名、化名等機密資訊，使情報人員身分遭受曝光風險，台北地院不公開審理1年多，今依《國家情報工作法》等罪判何男4年6月徒刑，可上訴。

本案檢方起訴指出，何牧珉（現年30多歲）報考「106公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試」錄取，2018年到國家安全局受訓，但成績不及格被退訓。

何男自認能力夠卻遭國安局刁難逼退，2019年10月9日晚間8點多，他在家上網到PTT國考版，以《[心得]國安訓練考試史上最黑暗》為題PO文，揭露國安局訓練中心少校隊長、隊輔導員等3位校級軍官職稱、本名、化名、個性及行為等資訊。

同月12日晚間8點多，何牧珉又在PTT「Gossiping八卦版」PO文，以《[爆卦]國家安全局嚴苛逼退、刁難國家考試公務員》為題，揭露國安局訓練中心少將主任本名與化名，由於2篇PO文內容詳列足以特定當事人身分的細節，使4位軍官的情報人員身分遭受曝光風險。

檢方指國家情報人員個資屬於被列為「機密」的資訊，何男受訓時應知須永久保密，仍故意上網揭露，起訴他涉犯《國家情報工作法》洩露情報資訊罪嫌，並以何男到案屢次行使緘默權，對本案行為多所匿飾，守法意識薄弱、犯後態度不佳且耗費司法資源，建請從重量刑。

何男2021年被檢方拘提到案、訊後被聲請羈押，何男聲請北院提審，藉此反制檢方偵辦程序，北院最後裁定何男交保8萬元，起訴移審後，北院採取不公開審理以防國家機密外洩，今將何男所犯2罪各判刑3年6月，合併應執行4年6月徒刑，可上訴。