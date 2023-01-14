　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗前副防長「擁雙國籍」涉洩密案！遭判處死刑　官媒證實已伏法

▲▼伊朗前副國防長阿克巴里（Alireza Akbari）。（圖／路透）

▲伊朗前副國防長阿克巴里（Alireza Akbari）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗前副國防長阿克巴里（Alireza Akbari）同時擁有伊朗和英國雙重國籍，他在2019年遭逮捕，原因是當局認為他替英國從事間諜任務，儘管英美等國呼籲立即將他釋放，但伊朗官媒仍在13日證實他已被處以絞刑死亡。

根據BBC報導，阿克巴里在1988年曾擔任伊朗副國防長，並在卸任後移居英國，因此擁有兩國國籍。他在2019年應資深外交官邀請回到伊朗，結果一抵達後就被指控從伊朗嘴高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）身上獲取機密情報，以此向英國交換一瓶香水和一件襯衫。

伊朗司法部門11日宣布，阿克巴里因「腐敗並向英國傳送情報，破壞伊朗內外部安全」的罪名遭判處死刑；英國和美國不斷敦促伊朗放人，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）怒斥，「這是一個完全無視人類生命的野蠻政權出於政治動機的行為。」

不過，伊朗官方媒體仍在13日證實，阿克巴里的家人在11日前往監獄進行最後一次探視後，他已經被處以絞刑死亡，但未透露具體行刑時間。阿克巴里生前曾向外界透露，自己在監獄內受到酷刑拷打和威脅才會認罪。

ET快訊
最冷時間出爐！　低溫狂掉「下探9度」
(G)I-DLE出現士林夜市！　舒華專業帶逛
今送神！4禁忌大公開　忘做1件事「會衰一整年」
台中名店爆賣過期品「秒變店休」　員工裝忙拒回應
「最低分旅店」開箱！　詭異門一開他傻眼
快訊／宋逸民砲火轉向！　爆她「求饒想回教會」
「郵局海量包裹」驚人畫面曝！　走動地方都沒有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國資金協助沒到位！烏干達解除中企鐵路建設合約　改找土耳其協助

17歲少年「搞大10女肚子」還有錢拿！　人蛇誘孕婦賣嬰1胎賺3萬

伊朗前副防長「擁雙國籍」涉洩密案！遭判處死刑　官媒證實已伏法

7旬嬤死家中2年多！警破門驚見「床上白骨」蓋棉被　女兒睡隔壁房

台男欠繳房租「陳屍柬埔寨公寓」！　破門驚見遺體長蟲飄惡臭

乘客AirDrop狂傳「墜機照」還寫：所有人去死！　以色列班機急停飛

「地獄圖卷」淫蕩畫面曝！他被打屁股卻興奮想要　網傻眼：以為BL

日媒：岸信夫最快2月辭眾議員　長子將參加補選

忘帶Airbnb鑰匙！20歲護士生徒手爬3樓「腳滑重摔」　度假慘丟命

東京羽田機場旅客數「台灣輸給這國」排第二！　出入境人數達1.8萬

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

高嘉瑜被民進黨員嗆下台　回憶遭圍剿：場面很震撼

中國資金協助沒到位！烏干達解除中企鐵路建設合約　改找土耳其協助

17歲少年「搞大10女肚子」還有錢拿！　人蛇誘孕婦賣嬰1胎賺3萬

伊朗前副防長「擁雙國籍」涉洩密案！遭判處死刑　官媒證實已伏法

7旬嬤死家中2年多！警破門驚見「床上白骨」蓋棉被　女兒睡隔壁房

台男欠繳房租「陳屍柬埔寨公寓」！　破門驚見遺體長蟲飄惡臭

乘客AirDrop狂傳「墜機照」還寫：所有人去死！　以色列班機急停飛

「地獄圖卷」淫蕩畫面曝！他被打屁股卻興奮想要　網傻眼：以為BL

日媒：岸信夫最快2月辭眾議員　長子將參加補選

忘帶Airbnb鑰匙！20歲護士生徒手爬3樓「腳滑重摔」　度假慘丟命

東京羽田機場旅客數「台灣輸給這國」排第二！　出入境人數達1.8萬

男潛民宅行竊不成偷變搶　持刀猛刺屋主胸口1刀斃命...下場曝

學測國寫491人使用居護與防疫試場　170件

直擊／富邦尾牙現場萬人擠爆！員工驚呼「嚇人」　最高獎10萬

主播鄭亦真婚宴出包！　新郎鑽戒找不到「電影情節真實上演」

一夜入冬！明天起氣溫跳水　最冷時間出爐「低溫狂掉下探9度」

屏東「捷運新園東港林邊線」東港場說明會　民眾踴躍參與

賓士「AMG SL63敞篷車」推特仕版！全球限量100台以F1賽車為靈感

排爆！超熱鬧《新瑪奇》新才能主題店　玩家湧入娜歐見面會同樂迎改版

哈日族揪心！日圓兌美元強升見127　創7個月高點

男女間有純友誼嗎？心理學統計：約33%想和對方發生關係

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

國際熱門新聞

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

性感歌手18歲開OnlyFans　僅6小時海撈3千萬

日羽田機場旅客數「台灣輸這國」排第二

環球小姐烏克蘭佳麗扮「戰鬥天使」出場

唐鳳接受路透專訪　稱台準備助烏數位重建

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

台男陳屍柬埔寨公寓　遺體長蟲飄惡臭

7旬嬤死家中2年多　驚見「床上白骨」蓋棉被

更多熱門

相關新聞

西門町雙屍命案更三審　陳福祥再判死

西門町雙屍命案更三審　陳福祥再判死

發生在2015年間的西門町峨嵋停車場雙屍命案，2名販毒集團小弟因為黑吃黑，遭槍殺後屍體被堆疊在汽車後座，震驚社會。案發後檢警逮捕兇手陳福祥，法院審理後，一二審、更一、更二審四度將他判處死刑。全案再經撤銷發回，高院更三審12日第五度將他判處死刑。可上訴。

英國機場包裹發現微量「核原料」鈾元素

英國機場包裹發現微量「核原料」鈾元素

英國可對日駐軍創歐洲首例　岸田文雄訪英簽協定

英國可對日駐軍創歐洲首例　岸田文雄訪英簽協定

波音747當載具　「維珍軌道」本土發射衛星失敗

波音747當載具　「維珍軌道」本土發射衛星失敗

隆胸D罩杯突然爆開　女驚見胸部破2大洞

隆胸D罩杯突然爆開　女驚見胸部破2大洞

關鍵字：

伊朗英國死刑間諜洩密

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝」！取卵2次爆痛大哭

快訊／許維恩懷孕了！公開「寶寶心跳聲」

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面