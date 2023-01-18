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快訊／健保個資外洩「案情升高」　前健保署主秘遭2度約談10萬交保

▲▼健保署個資外洩案，退休主秘葉逢明。（圖／記者劉昌松攝）

▲前健保署主秘葉逢明涉嫌洩漏情報工作人員健保資料，北檢2度約談後以10萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

健保署退休主秘葉逢明因涉嫌違法查閱情報工作人員的健保個資，日前遭檢調約談後獲得無保請回，僅承保組科長謝玉蓮被以涉犯《國家情報工作法》諭令交保10萬元，經專案小組比對相關查扣資料以及證詞後，18日再次傳喚葉逢明等人出庭說明，檢察官懷疑葉逢明雖無查閱個資權限，但疑似指示下屬協助調閱資料，訊後諭令10萬元交保，另名承保組職員李仁輝8萬交保。

檢調接獲情資，健保署有職員從在2009年到2022年疑似洩漏民眾個資，9日搜索葉逢明住處，以及謝玉蓮、李仁輝辦公處所等5個地方，發現謝玉蓮等人利用查核健保資料的權限，長期偷查個資，當時葉逢明因無查詢紀錄等原因，獲得無保請回。

健保署11日說明，謝玉蓮與李仁輝2名有權限的員工，在檢調鎖定的這段期間內，共查閱16萬筆資訊，其中1人在某一年查詢筆數達11萬筆，較為異常，2名在職人員已經調離主管職，也進一步封鎖調閱資料權限。但有媒體報導，葉逢明近年時常往返大陸，雖然沒有查閱資料的權限，卻疑似透過謝玉蓮與李仁輝查詢健保個資，將資料下載到硬碟後，帶到大陸，之後葉的海外帳戶也有大量資金挹注。

台北地檢署持續清查0日搜索查後的相關事證，並與調查局新北市調處研商後，為進一步釐清案情，19日下午由檢察官訊問葉逢名等3人，訊認為葉逢明涉犯《國家情報工作法》違法洩漏或交付、違法收集情報人員身分資訊等罪嫌重大，諭令交保10萬元、李仁輝交保8萬元、謝玉蓮因先前已交保10萬元，這次獲得請回，3人都限制出境、出海。

北檢表示，將持續對涉案人員有無不法查詢、洩漏或交付資料等犯，盡速比對、釐清，對於是否有相關不法資金與帳戶，也將持續積極清查。

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