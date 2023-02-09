高雄觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠跨毒販勇猛逮人

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名21歲的張姓男子，找來未成年少年組成販毒集團，為了一舉破獲該集團，警方派出兩名長相「幼齒」的女警假扮姐妹花來靠近他們，最後終於將他們逮捕。

▲高雄市少年隊王妍惠假扮姐妹花 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張姓男子旗下的販毒集團成員總共有4人，其中3人還是未成年，他們利用微信通訊軟體以「茶飲」代號的群組在網路販售毒品，同時為了躲避警方的查緝，還把機車當成「藏毒的行動倉庫」，把藏有毒品的機車放在老舊社區旁，這樣比較容易移動躲藏，不會被警察發現。

▲女警王妍惠就是一副娃娃臉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市少年隊王妍惠假扮姐妹花（左）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過警方掌握之後，發現他們這種販毒模式，同時會在老舊社區的頂樓加蓋鐵皮屋來開毒趴，所以為了更能夠接近他們，高雄市少年隊警方派出了兩名長相「娃娃臉」的女警，在搜索行動的時候，假扮姐妹花來靠近他們，所以當女警出示身分的時候，他們都嚇了一跳。

扮演其中一名姐妹花的女警，叫做王妍惠，畢業從警已經邁入第10年，之前都在派出所服務，近期一年才來到少年隊，平常假日還會在愛河邊等高雄市知名觀光景點出沒，因為她也是高雄騎警隊的一員，有著娃娃臉的她，如果沒有表明身份，簡直就跟學生妹沒有什麼兩樣。

▲高雄市少年隊王妍惠到了假日的時候就會變成騎警隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市少年隊王妍惠假扮姐妹花 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王姸惠表示當天查緝他們的時候，表明自己是警察身份，沒想到他們竟然要衝撞員警逃跑，甚至前往他們的住處搜索時，他們還一度想要湮滅證據、就連通訊使用的手機都要泡水破壞，不過這些都被員警給及時制止，這次警方從這個販毒集團當中查扣毒品咖啡包1012包、愷他命3小包(毛重共計3.47公克)、犯案手機共計12隻、K盤3個、機車2部等證物，全案依毒品危害防制條例罪及湮滅證據罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署及臺灣高雄少年及家事法院偵辦，並持續追查向上溯源。