「凶宅試睡員」月薪28萬要「記錄各時段異常」　網揭：是詐騙集團

▲杭州一間公司在人力網站上招聘「凶宅試睡員」。（圖／翻攝杭州日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸杭州近日傳出有一間公司在人力網站上招聘「凶宅試睡員」，開出極為優渥的條件，引起外界關注。根據招聘資訊顯示，該職缺日薪2000元人民幣（約8870元新台幣），月薪上看6.5萬元人民幣（約28萬元新台幣）。不過，消息一出便遭到部分網友打臉，有網友稱，「是詐騙，要求你買設備，買了又找不到人。」

▲凶宅試睡員的薪資條件相當優渥，吸引不少膽大民眾應聘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《杭州日報》報導，杭州一公司開設崗位招聘凶宅試睡員，日薪2000元（人民幣，下同），月薪6萬到6.5萬不等。工作內容包括，凌晨去衛生間、各室屋頂與門後、地下室與陽台、走廊上下查看有無異常；記錄各時段異常情況並總結；標記重點危險地區；記錄身體有沒有異常狀況等。

不過，消息傳開後便有不少網友發文警示，稱該公司實為詐騙集團並透露其詐騙手法。這間公司會先讓應聘者用手機拍，之後嫌設備不好，要求買他們的設備，不僅價格昂貴，當應聘者發現是場騙局後便消失不見，全程都見不到該公司的人。

▲高報酬的凶宅試睡員職缺淪為詐騙集團新手法。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

昆明反電信網絡（網路）詐騙中心也曾發出類似案例稱，昆明一位網友小彭刷短視頻（短影音）看到一個招聘「凶宅試睡員」 消息，在簡單了解工作內容後，添加了影片中的聯繫方式。

對方表示，為了減少售賣時對房子風水不好或不吉利的因素，需找人提前在房子裡過夜，「只需要晚上睡一覺，寫一份居住感受總結報告，即可賺錢，不過需要進行崗前的培訓。」

小彭信以為真，按對方要求添加陌生微信，並在手機上下載某會議App，對方先要求他交部分押金當作學費，小彭轉帳3457元後，對方便沒有了音訊，這才意識到被詐騙。