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幫台南省躬國小棒球隊籌募經費　盧崑福與建平里辦愛心義賣

▲台南市議員盧崑福為幫台南南區省躬國小棒球隊籌募經費，將於2月11、12日參與安平建平里辦理的市集舉行愛心義賣，義賣所得全捐給棒球隊。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員盧崑福為幫台南南區省躬國小棒球隊籌募經費，將於2月11、12日參與安平建平里辦理的市集舉行愛心義賣，義賣所得全捐給棒球隊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員盧崑福為幫台南南區省躬國小棒球隊籌募經費，將於2月11、12日參與安平建平里辦理的市集舉行愛心義賣，義賣所得全捐給棒球隊，活動有寵物認養、建平里愛心會與伯利恆基金會的愛心義賣。

安平區建平里長傅建峰為推動社區經濟，2022年4月與專門辦理大型市集的十九號二手屋等團體來里內府前四街的建平公園辦理愛心義賣活動，獲得不錯風評，後因受疫情影響而暫停辦理，2023年戶外解封後再度辦理。

盧崑福議員指出，服務處配合此市集來進行愛心義賣，最主要是為南區省躬國小棒球隊募集經費，該棒球隊是南區灣裡地區一群熱愛棒球的學生所組成，但因經費缺乏，差點無法維持下去，他獲知後協助募集經費，讓棒球隊維持下去；這次建平里辦理環保市集，服務處也參與愛心義賣，提供在「全聯」銷售排名前3名的「安平麵」義賣，賣出費用全捐給棒球隊。

建平里長傅建峰表示，這次市集於2月11日、12日上午10時至下午5時，在府前四街的建平公園辦理，與十九號二手屋等團體合作，此市集不僅是商家、個人設攤，也會搭配其他公益團體，11日有台南市流浪動物愛護協會辦理貓、狗認養及寵物商品周邊義賣，12日有伯利恆基金會的愛心義賣，而建平里愛心會也有設攤義賣，歡迎大家一起來共襄盛舉。

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