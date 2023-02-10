日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加　黃偉哲：歡迎國際友人參訪

▲台南新化果菜市場開始試營運以來，不但吸引大批國內遊客前往朝勝，日本東京都中央批發市場官員及沖繩縣議員亦慕名前來考察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新化果菜市場自2022年9月16日開始試營運以來，不但吸引大批國內遊客前往朝勝，2月初東京都中央批發市場官員及沖繩縣議員亦慕名前來考察，黃偉哲表示，新化果菜市場試營運至今已吸引逾75萬人次造訪，很歡迎國際友人多來交流。

東京都中央批發市場此次由事業部課長北浦健率團一行4名前來取經，希望參考台南經驗，回日本後進一步發揮旗下包括豐洲市場等11個市場的功能，對於新化果菜市場出入口人車分流、順暢的進卸貨動線、整潔平價的美食街以及台南優質農產等留下良好印象。

日本沖繩縣由前國會眾議員下地幹郎偕該縣議員當間盛夫、大城憲幸、浦添市議員龜川雅裕、那霸市議員奧間綾乃及秘書谷元智一等一行6名前來考察，對於市場搬遷過程以及效果深感興趣，並品嚐了鳳梨釋迦、蜜棗、香蕉、土芒果等多種類的水果，對鮮甜的台南水果讚不絕口。

新化果菜市場整合新化、關廟、麻豆、佳里、玉井、左鎮等各區特色的農產交易環境，屋頂採用波浪型田園式設計，與週遭虎頭埤風景區等景點相互呼應。負責營運的台南農產運銷公司表示，市場搬遷後逐漸觀察到一些店家的第二代因環境改善願意接手，並進一步經營網站、改善產品包裝等，形成善的循環。