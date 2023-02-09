台南北區娃娃機台零錢遭竊　南警以車追人1小時逮2嫌

▲台南市北區公園路1家娃娃機台店，9日凌晨遭人偷取店內零錢，損失約1600多元，市警五分局案發後約1小時以車追人，在南區查獲涉案潘、吳2名女子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區公園路1家娃娃機台店，9日凌晨2時多店家在家監看監視錄影畫面，發現有人偷取店內零錢，損失約1600多元，連忙報警處理，警方在案發後約1小時以車追人，在南區查獲涉案潘、吳2名女子，員警在車上找到零錢木櫃等證物，全案依竊盜罪嫌送辦。

9日凌晨2時15分，娃娃機台店負責人發現北區公園路所經營的夾娃娃機店，有機台內零錢木櫃含零錢遭人竊取，共損失1600元左右，馬上向市警五分局報案。

承辦員警獲報後立即調閱監視器比對，分析逃逸路線後，以車追人通報攔截，公園所巡邏員警沿途追隨，在清晨3時24分在南區明興路攔獲轎車。攔獲盤查過程中，發現該駕駛潘女（25歲）及乘客吳女（26歲）的帽著、零錢木箱，均與盜竊犯嫌影像相符，另發現吳女亦涉嫌竊取店家娃娃機台鑰匙1支，全案訊後依竊盜罪嫌送辦。

警五分局呼籲業者，應檢視加強店面處所監視設備、娃娃機臺保全防盜裝置，更換不易破壞的鎖頭及零錢箱等設備，以降低遭竊風險。