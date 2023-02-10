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饗食天堂免費送「下午茶餐券」！限時20天...資格、條件一次看

▲▼ 饗食天堂。（圖／翻攝自饗食天堂臉書粉專）

▲饗食天堂特別舉辦抽獎活動告別大直店，於粉專活動文留言、上傳照片，「下午茶餐券」將免費送你。（圖／翻攝自饗食天堂臉書粉專）

文／翁申霖／今周刊

受到大批饕客喜愛的「饗食天堂」大直店即將熄燈，官方在周二（2/8）晚間宣布，大直店將於2月28日結束營業，消息一曝光，讓許多老饕感到不捨，直呼「在大直用餐最舒服」。對此，饗食天堂特別舉辦抽獎活動告別大直店，《今周刊》帶大家一次了解抽「下午茶餐券」的資格條件、公布日期，以及為何「饗食天堂」大直店要收攤！

「饗食天堂」於周二（2/8）正式宣布，超人氣的大直店即將在2月28日畫下句點，「感謝大家長期以來對大直店的支持，2023/03/01起，喜愛饗食天堂的朋友，仍可前往鄰近的其他台北分店享用美食。大直店在此下台一鞠躬！」

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消息一曝光立刻引發眾人熱議，不少人直呼大直店的服務超讚，沒想到2月底就要歇業，「大直店的服務品質超好欸，其他店根本比不上，怎麼可以結束營業」、「心目中饗食天堂裡面排第一名的分店」、「大直店場地超讚」。

 

【饗食天堂大直店結束營業公告】 饗食天堂大直店將營業至2023/02/28 感謝大家長期以來對大直店的支持~ 2023/03/01起，喜愛饗食天堂的朋友 仍可前往鄰近的其他台北分店享用美食喔！ ★台北信義店(ATT 4 FUN百貨6F) ★台北京站店(Q square 京站時尚廣場4F) ★新北板橋店(FE21遠東百貨板橋店12F) 大直店在此下台一鞠躬~

由饗食天堂 自助美饌發佈於 2023年2月8日 星期三

事實上，「饗食天堂」大直店之所以會結束營業，最主要是和商場大樓租約到期，而房東不再續約有關，過去也在同棟商場大樓的「家樂福」大直店也在2022年底吹熄燈號。據悉，該棟大樓為大陸建設所有，大陸建設執行長廖淳森2022年11月就曾表示，美食街大食代以及餐廳「饗食天堂」，則會彈性開放到2023年3月。

「未來這2004坪土地預計會改建為商辦大樓，暫以出售形式為主。」廖淳森這麼說。

饗食天堂「下午茶餐券」免費送！資格、條件一次看

饗食天堂為向民眾道別，特別舉辦回饋抽獎，將送出3組每人2張下午茶餐券。

饗食天堂表示，即日起至2月28日23時59分在臉書活動頁面留言處，上傳你在饗食天堂大直店聚餐的合照，並寫出指定標題「XXX那年我在饗食天堂大直店XXX」，範例→「110那年我在饗食天堂大直店被告白」，再標記一位好友，即可抽饗食天堂下午茶餐券。

獎項：三組2張饗食天堂下午茶餐券

抽獎時間：112年3月1日電腦隨機抽獎

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