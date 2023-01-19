張忠謀嗜吃炸物「夫妻愛一起追劇」…獨家養生秘訣一次公開

文／林韋伶／今周刊

做公益喜歡衝第一線的台積電慈善基金會董事長張淑芬，在災難發生後，總是第一批抵達現場協助的援軍之一，要保持如此高的機動性與行動力，規律作息、簡單生活、清淡飲食是她維持最佳狀態的祕方。

幾次花蓮發生災難時，張淑芬都是凌晨4點多就起床準備，搭上前往東部的火車，在多數人還在睡夢中時，就抵達第一線的災區、關心需要幫助的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張淑芬做公益喜歡衝第一線了解弱勢的真正需求，因此平常相當注重保持身體健康。(台積電慈善基金會提供)

每天運動、喝水超過2000 C.C 張淑芬樂過簡單生活

「我跟我先生（台積電創辦人張忠謀）都是按表操課的那種人，我們差不多晚上9點30分或10點就會關電視準備休息。吃飯吃得很簡單、應酬也不多，我覺得最幸福的就是在書房裡，他看一本書、我看一本書，很簡單的生活。」除了衝第一線做公益的時候，張淑芬與先生的日子相當平凡而簡單。

「我每天都會做運動，主要就是快走、瑜珈、皮拉提斯交替著做，我每天還會喝很多水，我是個很喜歡喝水的人，每天一定都會喝超過2000 C.C.的水，其它的東西就是靠意志力吧。」

台積電慈善基金會的同事曾跟她說過，她走路很快，要跟上她的腳步需要費點力，她一開始還不以為意，直到2022年陪著先生到泰國參加「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）時，也被其它人說走路快，「我才突然覺得，我可能真的走得比較快。」

張忠謀嗜炸物、張淑芬踩煞車 一周只能吃一道「炸海魚」

經常快走讓她練就敏捷的身手，在飲食方面，她則是隨興卻有原則。張淑芬不挑食，通常都是家裡有什麼、吃什麼，早餐菜單幾乎天天不變，通常是一顆雞蛋、一杯雞精再加上一盤青菜；下午時她通常會吃點水果當點心，晚餐同樣也會多吃青菜。

以調味與烹飪方式來說，張淑芬不太吃辣的、炸的食物，「因為我不許我先生吃炸的，所以我自己也不吃。」原來，張忠謀很喜歡吃炸物，但為了健康著想，張淑芬不讓他吃太多，因此，在他們的餐桌上，一周只能出現一次炸物，而且固定是「炸海魚」，其它炸物通通不准上桌。

▲張忠謀嗜吃炸物，張淑芬為了他的身體健康著想，管控一周僅能讓炸物上桌一次。（照片來源：今周刊資料庫）

除了注意飲食均衡，張淑芬也不排斥吃維他命來補充營養，她笑稱：「現在到了這年齡，人家跟你說什麼好、你就吃什麼吧，我自己有在吃維他命 B、C還有鈣」。

對於過年期間的安排，因為張忠謀在國外長大，沒有過年圍爐的習慣，加上兩人的小孩不在身邊，且要給幫忙處理家務的工作人員休息時間，張淑芬與先生通常會安排到夏威夷過年，在當地找一、兩位朋友一起去吃飯，「也算是一種圍爐」。

張淑芬、張忠謀也愛追劇 最愛歷史劇、老電影

平常除了看書打發時間，張淑芬有時會拉著先生跟她一起追劇，像近期他們的片單就包括《王冠The Crown》以及《羋月傳》。他們喜歡看歐美劇、歷史劇或是老電影，有時看到精采處，張淑芬還會出考題問張忠謀：「這是真的假的？」

所以在看歷史劇時，張忠謀經常備著一本書在手邊，隨時查找電視劇所演出的情節與史實有哪些相異處，張淑芬笑著說：「像我們最近看《羋月傳》的時候，他就去查書，然後跟我說：『他、他會當皇帝』。」

張淑芬平時有空經常拉著先生一起追劇，兩人最愛看老電影跟歷史劇。(照片來源：今周刊資料庫)

過去花許多時間在做公益與作畫的張淑芬，近年來因為疫情的關係重新思考人生，決定要留更多時間陪伴自己的先生，她率性地說：「我不畫了，人生啊，把手放掉的時候，你會抓到更多。但公益，我會繼續做下去。」

相信，在下個台灣某個角落需要幫助的時刻，依然能見到張淑芬在第一線忙碌的身影。

更多今周刊文章

57歲才和張忠謀結婚，張淑芬談婚姻經營之道：以前我吵架一定要贏，到這年齡才領悟，能相處就是福報

圍爐呷健康，海鮮類膽固醇高不能吃？營養師「4大建議」破除迷思，1表看清楚怎麼吃沒負擔