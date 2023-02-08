神人曝「饗食天堂超狂吃法」　這道菜必拿！鄉民笑瘋：看了好想吃

▲主管請吃饗食天堂。（圖／翻攝自饗食天堂FB）

記者施怡妏／綜合報導

盤點台北吃到飽的美食，饗食天堂一直都是很多人的口袋名單，因為多達200道美食可以挑選，從海鮮到牛排、蛋糕、甜點，品項應有盡有，有網友就好奇問「饗食天堂吃什麼CP值最高？」釣出神人曝光超狂吃法，先吃甜點再吃主食，並且狂喝鴨肉湯，貼文掀起網友熱議。

有網友在PTT發文，主管請客吃響食天堂，晚餐時段可以從晚上6點，一路吃到晚上9時30分打烊，於是好奇問問大家，「太久沒吃了，早就忘記菜色了，吃什麼最划算？」

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對此，有一名網友回文分享自己的攻略，一進去先衝甜食區，因為這時候大家都在吃生魚片，先拿餅乾、小蛋糕、冰淇淋開開胃，「完全不會有人跟你搶」，接著喝碗功夫鴨湯，潤潤喉之後就可以開戰了，吃完一輪熟食區的食物後，再喝一碗功夫鴨湯，消除嘴巴的味道。

接著轉攻炸蝦區，吃完炸物後容易膩，於是再喝一碗功夫鴨湯，「這時候基本上生魚片根本不會有人排，可以開始去狂夾生魚片」，吃完生冷的食物，可以在盛一碗功夫鴨湯，暖暖胃，作為最後完美的收尾，「我去饗食天堂大概都這樣吃，與您分享」。

▲網友看完後傻眼。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們笑翻，「可以拿張椅子在功夫鴨湯前面坐著就好了」、「功夫鴨湯是不是你煮的」、「懶人包：功夫鴨湯喝到飽就對了」、「功夫鴨湯你煮的嗎」、「突然有點想喝鴨湯了」、「聽的我都想喝那個功夫鴨湯了」、「你直接蹲在鴨湯前算了」、「都被湯撐飽了」。

另外，原PO認為要先吃甜點開胃，就有網友指出，不可以先吃甜點，因為血糖上升快，容易有飽足感，「先吃甜點血糖升很快」、「一開始就吃糖，血糖升那麼快很快就感到飽了」、「怎麼可以一開始就把血糖拉高」、「這樣吃會烙賽吧」、「笑死，饗食感謝你，都你在喝」。