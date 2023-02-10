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北台變天有雨！情人節「強烈冷氣團」來襲　越晚越濕10℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天受到鋒面影響，北、東地區有雨。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受到鋒面影響，北、東地區有雨，下周二西洋情人節(14日)「強冷空氣」南下、全台氣溫驟降，北台灣越晚越濕冷，下周三、四(15，16日)最低10度以下，有機會達到「強烈大陸冷氣團」標準。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(10)日受鋒面影響，上午仍局部濃霧，北部及東半部漸轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小；各地區平地氣溫：北部13至21度，中部15至30度，南部16至32度，東部17至29度。明(11)日好轉，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周(12)日至周一(13日)白天各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天微熱、早晚涼。

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下周一(13日)傍晚起另一鋒面抵達，北、東轉有雨；下周二(14日)「強冷空氣」南下，各地氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷；下周三、四(15，16日)天氣寒冷。目前各國模擬台北測站約可降至12度、13度左右，達到「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率相近；平地最低氣溫則可降至10度以下，需注意保暖。不過，各國模式仍在微調中，應繼續觀察。

▼10日4時真實色雲圖顯示，北部海面有鋒面雲層，陸地上有鋒前的「輻射平流霧」(左圖)；4時雷達回波合成圖顯示，北部海面及東側海面有降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 
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