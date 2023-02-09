　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲下周天氣和這周有很大轉變。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

周五雨區擴大，下周「回到冬天」！氣象專家吳德榮提醒，下周二強冷空氣南下，下周三、下周四天氣寒冷，平地最低氣溫約可降至8、9度。中央氣象局預報員陳伊秀則表示，預估下周二晚間、下周三清晨是最低溫時間。

氣象局今天（9日）清晨對桃園市、台中市發布「濃霧特報」，今晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及台中已觀測到能見度不足200公尺的現象，新竹及苗栗能見度亦較低，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風減弱，降雨只有在東半部，其他地區多雲到晴；周五東北季風增強，水氣比較多，北部、東半部有降雨；周六東北季風減弱，基隆北海岸、東半部和大台北山區有局部降雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀提醒，下周一下半天水氣逐漸增多，之後冷氣團或強烈冷氣團南下，北部氣溫開始下降；下周二、下周三強冷空氣影響，各地轉冷，北部、東半部有局部降雨，其他地區多雲。

陳伊秀說，北部下周二一整天比較冷，持續到下周四，預估下周二晚間、下周三清晨是最低溫時間，中部以北低溫11-13度，沿海空曠地區可能10度或更低。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五下午鋒面抵達，北部及東半部轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小；周六好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；周日各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下周一下午起另一鋒面抵達，北、東轉有雨；下周二強冷空氣南下，各地氣溫下降，北台越晚越濕冷；下周三、下周四天氣寒冷，目前各國模擬稍微修弱，達到強烈冷氣團的機率略高於冷氣團，台北測站約可降至12、13度左右，平地最低氣溫則可約降至8、9度，但各國模式仍在微調中，應繼續觀察。

ET快訊
明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝
「台灣隊」聽微弱聲音！　5小時救出土耳其女
重大突破！　「台灣隊」前進土耳其正式列入聯合國官網

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」　辣妹一摸…他扛不住了

搭機1動作被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

網友被告道歉了「獲恩恩爸和解」　逆轉力挺討公道：新北市府道歉

盾牌牙醫史書華捐100萬援助土耳其　公開點名朱學恒、館長跟上

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子　「長照殺人自白」超震撼

台鐵車廂餵母乳！大媽嗆噁心「餓一下又不會死」列車長處理被讚爆

小暴龍「下跪哭爸」辛酸畫面曝！逗趣模樣1.3萬人笑了：到底嗑什麼

臉上爆痘、睡飽還是累！恐慢性發炎上身　5原則幫身體「清垃圾」

萬物皆漲「1飲品竟降價」！他見架上整排促銷超納悶　內行揭原因

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

動員10人扛170公斤邯鄲爺　他為老闆祈福！喊明年再來

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」　辣妹一摸…他扛不住了

搭機1動作被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

網友被告道歉了「獲恩恩爸和解」　逆轉力挺討公道：新北市府道歉

盾牌牙醫史書華捐100萬援助土耳其　公開點名朱學恒、館長跟上

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子　「長照殺人自白」超震撼

台鐵車廂餵母乳！大媽嗆噁心「餓一下又不會死」列車長處理被讚爆

小暴龍「下跪哭爸」辛酸畫面曝！逗趣模樣1.3萬人笑了：到底嗑什麼

臉上爆痘、睡飽還是累！恐慢性發炎上身　5原則幫身體「清垃圾」

萬物皆漲「1飲品竟降價」！他見架上整排促銷超納悶　內行揭原因

42歲孫淑媚太凍齡！　親揭保養秘方「竟拿食用油直接擦臉」

肯驛旅遊結合星宇航空與沖繩海麗克蘭尼酒店　推星海之戀4日遊

撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」　辣妹一摸…他扛不住了

靠特斯拉狂賺1500億！大金主加碼30億投資推特　估3倍報酬

搭機1動作被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

每天喝茶有益健康？營養師證實：有2大好處！但溫度要注意

郭台銘參選2024有3前提！　「回鍋國民黨參選」2門檻難過

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女　恢復生命跡象

正妹Coser脫了「大G溢出比基尼」　網封新一代南半球女王

白宮：持續協助台灣防禦　美中衝突非不可避免

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

生活熱門新聞

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

「4星座」2月中後桃花旺到爆！　

快訊／地牛翻身！18:49發生有感地震

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

女星秀「寵物視角」下往上！火辣身材擋住臉

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

史書華捐100萬援土耳其　要宅神、館長跟上

又濕又冷！　10℃↓最凍時間曝

網友被告道歉了　獲恩恩爸和解

更多熱門

相關新聞

中國也曾擊落間諜氣球！ 陸駐法大使爆料：都是低調處理，沒有炒作

中國也曾擊落間諜氣球！ 陸駐法大使爆料：都是低調處理，沒有炒作

大陸無人氣象氣球在美國領土被發現，後被美軍擊落，相關話題仍持續延燒。大陸駐法大使盧沙野6日受訪時透露，美國飛艇飛入中國領空，「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」不過，盧沙野隨後改口稱，自己非該領域專家，但在社交媒體上，「據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況。」

又濕又冷！　10℃↓最凍時間曝

又濕又冷！　10℃↓最凍時間曝

「重頭戲」寒流機率高　5天雨量圖曝

「重頭戲」寒流機率高　5天雨量圖曝

土耳其餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

土耳其餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮陳伊秀

讀者迴響

熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

口交恐罹喉癌、11種性病！先刷牙竟是錯的

包皮包住18年！醫一褪下…他嗨喊「從沒有這感覺」爸媽羞爆

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面