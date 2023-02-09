明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

▲下周天氣和這周有很大轉變。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

周五雨區擴大，下周「回到冬天」！氣象專家吳德榮提醒，下周二強冷空氣南下，下周三、下周四天氣寒冷，平地最低氣溫約可降至8、9度。中央氣象局預報員陳伊秀則表示，預估下周二晚間、下周三清晨是最低溫時間。

氣象局今天（9日）清晨對桃園市、台中市發布「濃霧特報」，今晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及台中已觀測到能見度不足200公尺的現象，新竹及苗栗能見度亦較低，請注意。

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陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風減弱，降雨只有在東半部，其他地區多雲到晴；周五東北季風增強，水氣比較多，北部、東半部有降雨；周六東北季風減弱，基隆北海岸、東半部和大台北山區有局部降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，下周一下半天水氣逐漸增多，之後冷氣團或強烈冷氣團南下，北部氣溫開始下降；下周二、下周三強冷空氣影響，各地轉冷，北部、東半部有局部降雨，其他地區多雲。

陳伊秀說，北部下周二一整天比較冷，持續到下周四，預估下周二晚間、下周三清晨是最低溫時間，中部以北低溫11-13度，沿海空曠地區可能10度或更低。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五下午鋒面抵達，北部及東半部轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小；周六好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；周日各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。



吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下周一下午起另一鋒面抵達，北、東轉有雨；下周二強冷空氣南下，各地氣溫下降，北台越晚越濕冷；下周三、下周四天氣寒冷，目前各國模擬稍微修弱，達到強烈冷氣團的機率略高於冷氣團，台北測站約可降至12、13度左右，平地最低氣溫則可約降至8、9度，但各國模式仍在微調中，應繼續觀察。