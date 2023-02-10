學測英文作文考「表情符號」　大考中心曝4評分標準：字數不夠扣1分

▲今年學測英文作文以表情符號主題，要求考生撰寫至少120個單詞作文。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測英文作文以社群媒體的表情符號主題，要求考生撰寫至少120個單詞作文，大考中心今（10日）指出，這次考題貼近考生生活經驗，評分原則著重在考生是否能運用所學詞彙、句構，全篇作文將會根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切、以及拼字與標點符號是否使用得當，作為評閱的標準，而字數明顯不足作文則扣總分1分。

大考中心今天上午針對學測國寫閱卷、英文考科非選擇題評分原則舉行記者會說明，英文科閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，2月6日先召開評分標準訂定會議，參閱約3000份來自北中南東與離島各區的作答影像檔，經過一天討論，再訂出評分標準並編製成閱卷參考手冊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴惠玲說，評分標準與歷年相同，在「中譯英」部分，每小題總分 4 分，原則上是每個錯誤扣 0.5 分。「英文作文」的評分標準是依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字四個項目給分，字數明顯不足的作文則扣總分1分。

▲參加大考中心學測非選題評分的閱卷老師。（圖／大考中心提供）

今年的「中譯英」題目以戰爭為主題，結合時事議題，測驗考生根據所提供中文句子譯出正確、達意、通順的英文句子，第一句為「歷史一再證明，戰爭會造成極為可怕的災難」，第二句則為「避免衝突、確保世界和平應該是所有人類追求的目標」，測驗重點在於考生能否運用常用的詞彙與基本句型，將兩句中文翻譯成正確達意的英文句子。

賴惠玲分析，「中譯英」題目測驗句型為高中生熟悉的範圍，考生若能使用正確句型並注意用字、拼字，應能得理想分數，但也發現有不少考生，對於英文詞彙的語意及使用，以及英文拼字仍有加強空間，例如「衝突」conflicts 拼成 comflicts，「追求」pursue拼成persue，部分考生在這些字詞及句構上無法正確掌握的情況，相當可惜。

至於英文作文部分，賴惠玲表示，今年英文作文是引導式寫作類型，提供考生四張表情符號的圖片，主題很生活化，貼近學生經驗，考驗考生文字表達能力，細節描述以及創意與邏輯思考能力。作文評分原則仍著重在考生是否能運用所學之詞彙、句構，全篇作文將會根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切、以及拼字與標點符號是否使用得當作為評閱的標準。